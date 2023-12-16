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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 312

Сколько грузовых авто вытянули из снежных заносов в Мангистау

Выполняющая работы по расчистке дорог организация вынуждена тратить значительное количество времени на эвакуацию автомашин из снежных заносов, сообщили в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото предоставили в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол»
С 9 по 15 декабря на автомобильных дорогах республиканского значения Мангистауской области образовалась гололедица и снежный накат.

Для расчистки автодорог от снега и ликвидации гололеда с целью обеспечения безопасного и бесперебойного проезда автотранспорта задействовано 25 единиц специализированной техники (комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики) и 40 человек персонала областного филиала ТОО «КАЖсервис». Произведена россыпь противогололедного материала на проезжую часть в объеме 540 кубических метров.

Сколько грузовых авто вытянули из снежных заносов в Мангистау


Вместе с тем, из-за проигнорировавших сообщения о запрещении движения водителей на отдельных участках дорог образовались заторы. Силами ТОО «КАЖсервис» было вызволено из снежных заносов более 600 грузовых автомобилей.

- В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в период с 17 на 18 декабря (дождь с переходом в снег) советуем всем водителям автотранспорта быть внимательными к сообщениям диспетчерской службы ДЧС и не выезжать на загородные дороги при ухудшении погодных условий. Дорожно-эксплуатационная организация, выполняющая работы по расчистке дорог, вынуждена тратить значительное количество времени на эвакуацию автомашин из снежных заносов. Кроме того, рекомендуем водителям быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, боковой интервал и избегать резкого торможения. Призываем всех автовладельцев в этот период использовать зимние шины, - обратились в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол».


Сколько грузовых авто вытянули из снежных заносов в Мангистау



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