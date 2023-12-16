Более 130 несовершеннолетних доставили в полицию Актау

В результате рейдового мероприятия в полицию было доставлено 135 несовершеннолетних подростков, которые в ночное время находились вне жилища без законных представителей.В отношении 28 лиц составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). 138 родителей привлечены к ответственности по статье 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).Также выявлены 18 правонарушителей, проигнорировавших требования, предусмотренные статьей 435 КоАП РК (Статья 435. Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).