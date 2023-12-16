Почему гендиректор «МАЭКа» покинул свой пост в Актау

- Дорогие друзья, коллеги! Благодарю каждого из вас за совместную работу и добросовестный труд под моим руководством. Я уверен, что с вашей помощью и поддержкой мы выработали правильный курс действий модернизации нашего комбината. За это время нами было сделано немало, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы «МАЭК» бесперебойно обеспечивал регион энергоресурсами. Желаю вам здоровья, успехов, семейного благополучия. Надеюсь на продолжение делового сотрудничества и личного общения. С уважением, Жасулан Суюнчалиев, - говорится в распространяемом сообщении в Сети.

На предприятии подтвердили, что генеральный директор Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост 14 декабря. Как объяснили на «МАЭК», это связано с его состоянием здоровья.Кто следующим возглавит предприятие, пока не сообщается.Напомним, Жасулан Суюнчалиев возглавил «МАЭК» 10 декабря в 2022 году.