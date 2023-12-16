Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Декабря
-4...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 4315

Почему гендиректор «МАЭКа» покинул свой пост в Актау

Причину ухода озвучили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Жасулан Суюнчалиев. Фото из архива Lada.kz
На предприятии подтвердили, что генеральный директор Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост 14 декабря. Как объяснили на «МАЭК», это связано с его состоянием здоровья.

- Дорогие друзья, коллеги! Благодарю каждого из вас за совместную работу и добросовестный труд под моим руководством. Я уверен, что с вашей помощью и поддержкой мы выработали правильный курс действий модернизации нашего комбината. За это время нами было сделано немало, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы «МАЭК» бесперебойно обеспечивал регион энергоресурсами. Желаю вам здоровья, успехов, семейного благополучия. Надеюсь на продолжение делового сотрудничества и личного общения. С уважением, Жасулан Суюнчалиев, - говорится в распространяемом сообщении в Сети.


Кто следующим возглавит предприятие, пока не сообщается.

Напомним, Жасулан Суюнчалиев возглавил «МАЭК» 10 декабря в 2022 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Шевченко 81
 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:25
Цитата: Ingul
нужны достойные личности

А у недостойных тут же здоровье ухудшается.Примеров этому больше чем достаточно.Как поймет что вот вот за ж...возьмут так сразу болеть начинают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 16:37
На предприятии подтвердили, что генеральный директор Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост 14 декабря. Как объяснили на «МАЭК», это связано с его состоянием здоровья.
*********************

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Кинст
  • Жанар
  • Космос
  • Вован
  • ЛШП
  • Банкир
  • alixah
  • БО
  • Шевченко 81
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:21
Тяжела корона Мономаха.
Когда все исправно (или еще как-то работает) могут руководить все, а вытаскивать МАЭК из болота, в которое его загнали за многие годы горе-руководители, нужны достойные личности.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Дизель
  • Кинст
  • Жанар
  • Космос
  • ЛШП
  • alixah
  • Шевченко 81
 mustain (Посетители) Сегодня, 16:12
46 миллиардов закончились.
 
-1
  • ЛШП
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Жанар
 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 15:58
комментарий удален за нарушение правил
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика