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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:02

Просмотров: 1870

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау

В минусовую температуру с ветрами в нашем городе многим бродячим кошкам и собакам негде укрыться от лютого холода. Небезразличные к судьбам бездомных четвероногих оборудуют домики для них своими руками.

Фото жителей дома №4 в 4 микрорайоне
Бродячие кошки и собаки в нашем городе не редкость. Некоторые неравнодушные горожане пытаются хоть как-то помочь им.

К примеру, жители дома №4 в 4 микрорайоне, которые сами больше месяца вынуждены обходиться без горячей воды и отопления, решили сделать «хостел» для трёх кошек, которые живут у магазина.

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау


Из палет и оставшихся досок два молодых человека за два вечера сконструировали подобие будки.

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау


Изнутри всё обклеили картоном. Постелили одеяльце и покрывало.

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау


В другом случае мы увидели, как один из жителей оборудовал укрытие для бездомной собаки, которая не так давно ощенилась.

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау


Молодой человек укрепил картон и сверху натянул навес. При этом он рассыпал мелкую сухую траву, на которой удобно лежат щенята и здесь же их мама.

А вот жильцы дома №37 в 11 микрорайоне для кошки, которая приютилась у них в подъезде, поставили коробку, постелив туда корпе.

«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау


Кошка теперь спит не на бетоне, а в теплой лежанке. А соседи в подъезде подкармливают её.



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Комментарии ( 1 )

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maksimsh (Посетители) Сегодня, 10:08
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (Мф.5:7)
 
 

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