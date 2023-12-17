«Хостел для друзей»: как помогают замерзающим уличным животным в Актау

Бродячие кошки и собаки в нашем городе не редкость. Некоторые неравнодушные горожане пытаются хоть как-то помочь им.К примеру, жители дома №4 в 4 микрорайоне, которые сами больше месяца вынуждены обходиться без горячей воды и отопления, решили сделать «хостел» для трёх кошек, которые живут у магазина.Из палет и оставшихся досок два молодых человека за два вечера сконструировали подобие будки.Изнутри всё обклеили картоном. Постелили одеяльце и покрывало.В другом случае мы увидели, как один из жителей оборудовал укрытие для бездомной собаки, которая не так давно ощенилась.Молодой человек укрепил картон и сверху натянул навес. При этом он рассыпал мелкую сухую траву, на которой удобно лежат щенята и здесь же их мама.А вот жильцы дома №37 в 11 микрорайоне для кошки, которая приютилась у них в подъезде, поставили коробку, постелив туда корпе.Кошка теперь спит не на бетоне, а в теплой лежанке. А соседи в подъезде подкармливают её.