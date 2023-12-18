Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 354

Насколько подорожали сигареты в Мангистау

В годовой динамике, по данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, табачные изделия в Казахстане подорожали почти на 20%.

Фото с сайта avatars.dzeninfra.ru
По итогам января-октября в Казахстане произвели 15 миллиардов сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий. Производство сконцентрировано в Алматинской области.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Костанайской (на 27,6% за год), Западно-Казахстанской (на 25,7%) и Северо-Казахстанской (на 24,4%) областях.

В Мангистауской области цена на сигареты поднялась на 20,1%.

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области: на 16,3%.

Насколько подорожали сигареты в Мангистау


Согласно опросу казахстанцев, 86,4% респондентов не против употребления табачных изделий членами семьи, 6,8% опрошенных против, ещё 6,8% затруднились ответить.

Что касается повышения налога на табачные изделия, 55,5% ответивших согласны с повышением, а 24,8% респондентов против этой меры.

По поводу закона, полностью запрещающего курение на рабочих местах, в местах общественного питания и в общественном транспорте, мнения таковы: сразу 71,8% опрошенных высказались за такой закон, а против оказались лишь 11,5% респондентов.

Насколько подорожали сигареты в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика