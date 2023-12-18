Насколько подорожали сигареты в Мангистау

По итогам января-октября в Казахстане произвели 15 миллиардов сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий. Производство сконцентрировано в Алматинской области.В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Костанайской (на 27,6% за год), Западно-Казахстанской (на 25,7%) и Северо-Казахстанской (на 24,4%) областях.В Мангистауской области цена на сигареты поднялась на 20,1%.Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области: на 16,3%.Согласно опросу казахстанцев, 86,4% респондентов не против употребления табачных изделий членами семьи, 6,8% опрошенных против, ещё 6,8% затруднились ответить.Что касается повышения налога на табачные изделия, 55,5% ответивших согласны с повышением, а 24,8% респондентов против этой меры.По поводу закона, полностью запрещающего курение на рабочих местах, в местах общественного питания и в общественном транспорте, мнения таковы: сразу 71,8% опрошенных высказались за такой закон, а против оказались лишь 11,5% респондентов.