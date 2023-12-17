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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:44

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Дорожники в Мангистау перешли на усиленный режим работы

С сегодняшнего дня специалисты дорожной отрасли Мангистауской области перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. На дорогах дежурят 700 работников, задействовано 500 единиц техники. Об этом рассказали в региональном филиале РГП «Национальный центр качеств дорожных активов».

Работает спецтехника. Фото предоставлено пресс-службой ведомства
По данным синоптиков ГКП «Казгидромет», в период с 16 по 21 декабря к Мангистауской области приближается циклон с западной части страны. Ожидается, что в результате этого погода резко ухудшится, на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей предполагается сильный снегопад, сильный ветер и снежная буря.

Дорожники в Мангистау перешли на усиленный режим работы


По словам Хамзата Султанова, директора Мангистауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства транспорта РК, в регионе в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки и гололёд из-за понижения температуры воздуха.

Дорожники в Мангистау перешли на усиленный режим работы


- В связи с этим мы просим жителей региона не отправляться в дальние поездки без необходимости. Призываем пассажиров и водителей быть максимально осторожными. Для вашей жизни важно соблюдать дистанцию на дороге и не превышать скорость. Пожалуйста, не оставляйте свой автомобиль на обочине дороги в районах, где идёт метель. Лучше остановиться в ближайшем населённом пункте и переждать бурю. На данный момент филиалы «КазАвтоЖол» продолжают свою работу в усиленном режиме. На дорогах дежурят 700 специалистов дорожной отрасли с привлечением 500 единиц спецтехники, - говорит Хамзат Султанов.


Дорожники в Мангистау перешли на усиленный режим работы



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