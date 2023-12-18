Трассы продолжают закрывать в Мангистау

Фото Министерства транспорта РК
Трассы республиканского значения Актау-Жетыбай-Жанаозен и Шетпе-Сайотес-Бейнеу-Боранкул закрыты.
Полиция призывает жителей и гостей региона не выезжать на дальние расстояния.
Напомним, вчера, 17 декабря, были введены ограничения для всех видов транспорта на движение от границы Атырауской области до села Бейнеу, от села Бейнеу до границы с Узбекистаном и от села Бейнеу до села Шетпе.
Полиция призывает жителей и гостей региона не выезжать на дальние расстояния.
Напомним, вчера, 17 декабря, были введены ограничения для всех видов транспорта на движение от границы Атырауской области до села Бейнеу, от села Бейнеу до границы с Узбекистаном и от села Бейнеу до села Шетпе.
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