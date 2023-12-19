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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 447

Мангистау вошел в ТОП-6 популярных у казахстанцев регионов страны

Стало известно, какие города и регионы чаще всего посещали казахстанцы за январь-сентябрь 2023 года. Топ-6 представило Министерство спорта и туризма, передает Tengritravel.kz.

Фото из архива Лады
В своем ответе на вопрос, какие города и регионы чаще всего посещали казахстанцы за январь-сентябрь 2023 года, ведомство ссылается на данные Агентства по стратегическому планированию и реформам, сообщает tengritravel.kz.

Согласно им, на первой позиции - Алматы, на второй - Астана, а на третьей - Акмолинская область (с учетом данных о количестве клиентов, "обслуженных в местах размещения", то есть тех, кто, к примеру, проживал в хостелах, гостиницах и так далее).

Самые популярные города и области, которые посещали казахстанцы за 9 месяцев 2023 года:

- Алматы – 1 514 039 человек;
- Астана – 979 220 человек ;
- Акмолинская область – 404 155 человек;
- Шымкент – 340 413 человек;
- Мангистауская область – 325 426 человек;
- Алматинская область – 322 316 человек.



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