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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 29

Ночь напролет: более 200 куб.м дождевой воды откачали коммунальщики в Актау

В Актау рабочие ТОО «Компания Строй Инвест 2020» ночью и утром провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата города Актау
Дождевую вод откачали по следующим адресам:

- пересечение автомобильной дороги №№12 и 3, между микрорайонами 5 и 7;
- 7 микрорайон, территория за домом 12;
- пересечение автомобильных дорог №№27 и 24, в районе ЖК «Аяулы ана»;
- 17 микрорайон, «Халык арена»;
- 16 микрорайон, в районе ЖК «Инара»;
- 14 микрорайон, в районе ЖК «Тамшалы».

В этих работах задействованы 5 ответственных мастеров, 68 рабочих, 7 водителей, 3 автобуса, 3 автомобиля "Газель", 1 автомобиль бойлера и 4 мотопомпы. Всего с автомобильных дорог откачено 231 куб.м воды. Работы по водозабору продолжаются.




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Ночь напролет: более 200 м3 дождевой воды откачали коммунальщики


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