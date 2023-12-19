Ночь напролет: более 200 куб.м дождевой воды откачали коммунальщики в Актау

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Дождевую вод откачали по следующим адресам:- пересечение автомобильной дороги №№12 и 3, между микрорайонами 5 и 7;- 7 микрорайон, территория за домом 12;- пересечение автомобильных дорог №№27 и 24, в районе ЖК «Аяулы ана»;- 17 микрорайон, «Халык арена»;- 16 микрорайон, в районе ЖК «Инара»;- 14 микрорайон, в районе ЖК «Тамшалы».В этих работах задействованы 5 ответственных мастеров, 68 рабочих, 7 водителей, 3 автобуса, 3 автомобиля "Газель", 1 автомобиль бойлера и 4 мотопомпы. Всего с автомобильных дорог откачено 231 куб.м воды. Работы по водозабору продолжаются.