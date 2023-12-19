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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 157

Предпринимателей и жителей Актау просят помочь с организацией Ёлки для особенных детей

Филиал «Союз родителей особенных детей» обратился к жителям города с просьбой оказать содействие в организации праздничной елки для детей и их родителей.

фото с сайта yamal1.ru
Мероприятие запланировано на 25 декабря. Уже приглашены 25 детей, однако собрать необходимую сумму для обеспечения всех едой, напитками и другими атрибутами праздника пока не удалось.

- 25 декабря пройдет Новогодняя Елка филиала «Союз родителей особенных детей». Гостями будут более 100 детей с родителями. Спешим обратиться к Вам с просьбой. Нам нужны: пицца, фри, наггетсы, фрукты, напитки, полиграфические и дизайнерские услуги, фото- и видеосъемка мероприятия. Если вы не являетесь услугодателем, будем благодарны за материальную поддержку. Вместе мы можем создать праздничное настроение детям. По всем вопросам можете обращаться по номеру: +7 701 211 2021( Карлыгаш, "Каспий" и "халык" на этом номере, - говорится в сообщении.


Узнать более подробную информацию о деятельности фонда можно на их личной странице в социальной сети.


Предпринимателей и жителей Актау просят помочь с организацией Ёлки для особенных детей



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