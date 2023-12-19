Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Декабря
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458 KZT
  • €1 = 501.1 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 2850

«Кузькину мать» обещали показать акиму замерзающие без отопления жители Актау

Жаркий разговор о холодной зиме сегодня, 19 декабря, разразился между акимом Актау и жителями 14 микрорайона. Люди возмущены тем, что не получают нормальное отопление в свои квартиры. Их обслуживающая компания разводит руками, а чиновники внушают, что «процесс наладки идет».

Фото пресс-службы акимата города Актау
Жильцы говорят, что устали от постоянных обещаний. В их домах отопление приходит неравномерно и хватает его далеко не всем. Измученные постоянным холодом в квартирах на выходных жильцы пытались попасть на прием в областной акимат. Но встречу перенесли на следующий день прямо к ним во двор. Глава города сам пришел на встречу с горожанами.

Люди не стеснялись в выражениях и потребовали не кормить их завтраками, и не обещать того, что невозможно исполнить. Жители этого микрорайона уверены: они понимают, в чем проблема, и требуют ее решения.

«Причем тут перепланировка квартир! Давайте, товарищ аким, не будем. Лучше откровенно говорить, как есть. Вы, акимы, раздавали под точечные застройки разрешения. Они строили дома уже сразу с насосами. Вот эти новостройки и тянут все это. Давайте говорить правильные слова. А теперь вы ходите... для приличия. Пол зимы прошло - нет отопления! Вот эта болтология нам зачем? Вы нагло обманываете. Говорите мне, что у нас тепло! Мы же объясняем, прям перед вашим визитом прогнали воду, и то - батареи уже остыли. Вы будете это до весны налаживать?! Не надо. Я вас предупреждаю, если у нас в домах не будет отопления, мы всем домом в полном составе выйдет на площадь и вам устроим «кузькину мать», - высказалась от имени жильцов одна из жительниц микрорайона.




Выслушав все замечания жильцов и лично осмотрев квартиры и подвалы, градоначальник согласился с тем, что отопление действительно слабое и пообещал отрегулировать вопрос.

В частности, по информации пресс-службы акима города, в данных домах будет установлен «автоматизированный тепловой пункт».

«Основная проблема - плохой теплообмен в доме. Вопрос отопления находится на постоянном контроле. Тепло в дом поступает, но в некоторые квартиры в недостаточном количестве. Это должен контролировать КСК. Для урегулирования этой проблемы будет установлен «автоматизированный тепловой пункт». Для этого обслуживающая организация или жильцы должны подготовить подвал. Кроме того, поручаю представителям КСК организовать встречи с населением и отчитаться перед жителями о проделанной работе», - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Жители сообщили о неготовности платить в полном объеме за подобное отопление. Аким дал распоряжение ТОО «РЭП», обслуживающей указанные дома, выдать жителям акт об отсутствии тепла в этот период для произведения перерасчета.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Papirosso (Посетители) Сегодня, 21:43
Суд Линча рулит

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Tankushka
  • Альфарий
  • Papirosso
 Лулу (Посетители) Сегодня, 21:05
Да тут половине города надо перерасчет делать.У нас сколько лет батареи еле теплые.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 20:07
Пол зимы прошло

look Оба-на! Я проспал что-ли? Пол зимы уже прошло?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика