«Кузькину мать» обещали показать акиму замерзающие без отопления жители Актау

«Причем тут перепланировка квартир! Давайте, товарищ аким, не будем. Лучше откровенно говорить, как есть. Вы, акимы, раздавали под точечные застройки разрешения. Они строили дома уже сразу с насосами. Вот эти новостройки и тянут все это. Давайте говорить правильные слова. А теперь вы ходите... для приличия. Пол зимы прошло - нет отопления! Вот эта болтология нам зачем? Вы нагло обманываете. Говорите мне, что у нас тепло! Мы же объясняем, прям перед вашим визитом прогнали воду, и то - батареи уже остыли. Вы будете это до весны налаживать?! Не надо. Я вас предупреждаю, если у нас в домах не будет отопления, мы всем домом в полном составе выйдет на площадь и вам устроим «кузькину мать», - высказалась от имени жильцов одна из жительниц микрорайона.

«Основная проблема - плохой теплообмен в доме. Вопрос отопления находится на постоянном контроле. Тепло в дом поступает, но в некоторые квартиры в недостаточном количестве. Это должен контролировать КСК. Для урегулирования этой проблемы будет установлен «автоматизированный тепловой пункт». Для этого обслуживающая организация или жильцы должны подготовить подвал. Кроме того, поручаю представителям КСК организовать встречи с населением и отчитаться перед жителями о проделанной работе», - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Жильцы говорят, что устали от постоянных обещаний. В их домах отопление приходит неравномерно и хватает его далеко не всем. Измученные постоянным холодом в квартирах на выходных жильцы пытались попасть на прием в областной акимат. Но встречу перенесли на следующий день прямо к ним во двор. Глава города сам пришел на встречу с горожанами.Люди не стеснялись в выражениях и потребовали не кормить их завтраками, и не обещать того, что невозможно исполнить. Жители этого микрорайона уверены: они понимают, в чем проблема, и требуют ее решения.Выслушав все замечания жильцов и лично осмотрев квартиры и подвалы, градоначальник согласился с тем, что отопление действительно слабое и пообещал отрегулировать вопрос.В частности, по информации пресс-службы акима города, в данных домах будет установлен «автоматизированный тепловой пункт».Жители сообщили о неготовности платить в полном объеме за подобное отопление. Аким дал распоряжение ТОО «РЭП», обслуживающей указанные дома, выдать жителям акт об отсутствии тепла в этот период для произведения перерасчета.