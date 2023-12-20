В Актау пройдут пожарно-тактические учения: жителей просят не переживать

фото ЦОК Мангистауской области
Пожарно-тактические учения в отеле «Гранд Нур Плаза» будут проводиться 21 декабря в 9 часов вечера.
«Будьте внимательны на дорогах! Просим сохранять спокойствие!», - предупреждают сотрудники ДЧС Мангистауской области
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