Специальная комиссия обследовала адайских лошадей в Мангистау для признания их отдельной породой

«В течение нескольких дней мы объездили степи Мангистау в научных целях. Для измерений мы применяли специальные инструменты, точно определив параметры более 1400 лошадей в соответствии с международными стандартами и критериями федерации конного спорта. Во время сильных морозов и ветров мы заметили, насколько эта порода лошадей вынослива и приспособлена к суровым природным условиям», - рассказал член комиссии Сейлхан Рахманов.

- Адайская порода лошадей сформировалась на территории Казахстана очень давно. Многовековой естественный отбор под влиянием сурового климата при экстенсивном ведении табунного коневодства, а также отвечающий требованиям к животному в кочевом хозяйстве, был главными фактором ее создания. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева мы совместными усилиями проделали огромную работу для присвоения адайской лошади статуса самостоятельной породы лошадей. Получение патента – это значимый этап работы, однако важно осознавать, что большая часть работы еще впереди. Все процессы должны соответствовать международным стандартам и нормам. За этот процесс отвечают фермеры, члены комиссии, федерации, ассоциации и представители исполнительных органов. По поручению президента мы стремимся сделать казахскую лошадь адайской породы национальным брендом Казахстана. Придание государственного статуса даст ряд преимуществ как для сохранения самой породы, так и для государства в целом. Это сохранение уникальных генетических свойств породы и культурного наследия региона, развитие селекционных программ, направленных на улучшение качества и характеристик породы. Также статус ценной породы будет поддерживать инициативы государства в международных программах и в привлечении в страну туристов, - отметил Нурлан Ногаев.

Глава региона провел встречу со специальной государственной комиссией, которая должна признать казахскую лошадь адайской породы самостоятельной породой лошадей.Специальная государственная комиссия, созданная приказом Комитета Государственной инспекции Министерства сельского хозяйства, охватила все районы региона и провела обследование более чем 1400 лошадей адайской породы. Казахским научно-исследовательским институтом животноводства и кормопроизводства с использованием современных технологий была проведена научная апробация и определение генетической структуры лошадей.Государственной комиссией будет составлен акт, который направят в Министерство сельского хозяйства и Министерство юстиции РК для утверждения и получения патента о статусе этой породы.Также стоит напомнить, что 4 ноября 2023 года в Кендерли состоялся международный турнир по конным гонкам на 100 км, где скакунов оценивали шесть судей Международной федерации конного спорта, в том числе из ОАЭ. Все эти мероприятия проведены в рамках присвоения статуса племенного животного лошадям породы «адайская».В состав комиссии вошли доктора и кандидаты сельскохозяйственных наук, а также государственные инспекторы по племенному животноводству. Кроме того, в работе комиссии участвовало руководство управления сельского хозяйства Мангистауской области, представители ассоциации и федерации конного спорта.В ходе встречи Нурлан Ногаев выразил важность присвоения данного статуса, подчеркнув, что порода адайских лошадей выведена благодаря народной селекции и под влиянием естественного многовекового отбора.