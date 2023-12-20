Дети с ограниченными возможностями из Актау победили на фестивале со сказкой «О золотой рыбке»

«Дети не просили у рыбки богатств, они хотели получить ответ на вопрос: «Как прожить нам на этом свете, будучи сильными, здоровыми и крепкими?». И рыбка им дала рекомендации: работать, заниматься спортом, несмотря ни на что, быть добрыми и жить в мире со всеми. С нами вместе выступали 6 воспитанников из интерната для слабослышащих и слабовидящих детей, каждому нашлось место в постановке. Важная задача - объединить всех и показать, что их недуги не означают, что они не могут быть активными и полезными обществу людьми», - рассказала Валентина Зайцева.



«Они показали замечательную семейную сказку о том, как надо жить долго и счастливо, занимаясь спортом и трудом. Спасибо за поддержку и высокую оценку работы городского «Центра Школьник», а сверкающие от радости глаза и восторг детей тому доказательство. Ведь каждый ребёнок достоин счастливого детства!», - сказала психолог центра Марина Имаева

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Главную роль в постановке сыграла Любовь Голубь, инвалид 2 группы. Девочка была «золотой рыбкой», у которой дети просили совета.Отметили в конкурсе не только педагогов, но и самих артистов. Все дети получили дипломы и памятные подарки.Организаторами конкурса выступили общественный фонд «Луара» при поддержке управления образования Мангистауской области, Центра поддержки гражданских инициатив.Фестиваль проходил на протяжении целого месяца с ноября по декабрь.