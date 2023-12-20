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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 229

В Актау пройдет церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке

В Актау на набережной возле амфитеатра 23 декабря в 18:00 состоится зажжение огней на главной новогодней ёлке, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акима Актау
Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием артистов и викториной.

- Основная цель мероприятия - подарить жителям города праздничное настроение. Данный концерт состоится 23 декабря в 18:00 на площади амфитеатра. Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в праздничном мероприятии, - сказал руководитель Актауского городского отдела культуры, физической культуры и спорта Амантай Кумбаев.


Напомним, в этом году новогодние елки будут установлены возле амфитеатра и у музея Абиша Кекильбаева. Традиционной елки на площади Ынтымак не будет.



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Комментарии ( 1 )

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 Placida (Посетители) Сегодня, 18:04
Эту елка с 2012 года на Ынтымаке стояла, теперь она наконец, обрела свое пристанище уж года три так, наверное на набережной. Красотка, конечно... rofl Похоже, что в этом году с украшением города к Новому году будет еще печальней. Денег нет (что такое 30 млн. тенге), вкуса нет, а главное, нет желания делать что-то для горожан...
 
 

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