В Актау пройдет церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке

- Основная цель мероприятия - подарить жителям города праздничное настроение. Данный концерт состоится 23 декабря в 18:00 на площади амфитеатра. Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в праздничном мероприятии, - сказал руководитель Актауского городского отдела культуры, физической культуры и спорта Амантай Кумбаев.

Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием артистов и викториной.Напомним, в этом году новогодние елки будут установлены возле амфитеатра и у музея Абиша Кекильбаева. Традиционной елки на площади Ынтымак не будет.