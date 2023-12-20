Что запрещено на корпоративах и елках: спасатели Мангистау рассказали о правилах проведения мероприятий в канун Нового года

«С предпринимателями и работниками проведены 47 инструктажей, роздано более 400 агитационных материалов. При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей круглосуточно будут транслироваться видеоролики по соблюдению пожарной безопасности. В целях предупреждения и предотвращения возгорания елок и замыкания электрического освещения предлагаются специальные правила. Не допускается использование огней, организация фейерверков и других световых пожароопасных эффектов, которые могут привести к пожару. Кроме того, не допускается проведение взрывоопасных мероприятий. Запрещено использование светомузыкальных установок, электромузыкальной аппаратуры и приспособлений для вращения елок с электрическими гирляндами ручной работы для создания эффекта мерцания елочных гирлянд», - сказал Арман Тенел.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона рассказали о важности соблюдения пожарной безопасности при праздновании Нового года, а также сообщили, куда жители могут обратиться, если вдруг им необходима консультация по этому вопросу.Как сообщил Арман Тенел, была организована комплексная агитационная работа среди населения и организаций по соблюдению требований пожарной безопасности. В городах и районах созданы оперативные группы из офицерского состава, которые будут дежурить в местах проведения новогодних мероприятий.Кроме того, как напомнил специалист, организаторы праздничных мероприятий должны использовать помещения с двумя эвакуационными выходами без решеток на окнах, организовать дежурство лиц, ответственных за пожарную безопасность на сцене и в помещениях, обеспечить первичными средствами пожаротушения и так далее.При возникновении вопросов в период новогодних мероприятий можно обратиться в департамент для консультации по соблюдению пожарной безопасности по телефонам: