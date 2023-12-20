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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 414

Что запрещено на корпоративах и елках: спасатели Мангистау рассказали о правилах проведения мероприятий в канун Нового года

В Мангистау областным департаментом по ЧС взяты на учет 40 объектов, в которых пройдут новогодние мероприятия. Об этом на выездном брифинге, организованном Центром общественных коммуникаций, рассказал заместитель начальника управления государственного пожарного контроля Мангистауской области Арман Тенел.

фото ЦОК Мангистауской области
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона рассказали о важности соблюдения пожарной безопасности при праздновании Нового года, а также сообщили, куда жители могут обратиться, если вдруг им необходима консультация по этому вопросу.

Как сообщил Арман Тенел, была организована комплексная агитационная работа среди населения и организаций по соблюдению требований пожарной безопасности. В городах и районах созданы оперативные группы из офицерского состава, которые будут дежурить в местах проведения новогодних мероприятий.

«С предпринимателями и работниками проведены 47 инструктажей, роздано более 400 агитационных материалов. При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей круглосуточно будут транслироваться видеоролики по соблюдению пожарной безопасности. В целях предупреждения и предотвращения возгорания елок и замыкания электрического освещения предлагаются специальные правила. Не допускается использование огней, организация фейерверков и других световых пожароопасных эффектов, которые могут привести к пожару. Кроме того, не допускается проведение взрывоопасных мероприятий. Запрещено использование светомузыкальных установок, электромузыкальной аппаратуры и приспособлений для вращения елок с электрическими гирляндами ручной работы для создания эффекта мерцания елочных гирлянд», - сказал Арман Тенел.


Кроме того, как напомнил специалист, организаторы праздничных мероприятий должны использовать помещения с двумя эвакуационными выходами без решеток на окнах, организовать дежурство лиц, ответственных за пожарную безопасность на сцене и в помещениях, обеспечить первичными средствами пожаротушения и так далее.

При возникновении вопросов в период новогодних мероприятий можно обратиться в департамент для консультации по соблюдению пожарной безопасности по телефонам: 43-00-38, 701-719, 701-726.



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