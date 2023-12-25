Заброшенный супермаркет в Актау привели в порядок

- Все окна и двери застеклили. Новый хозяин заключил договор с охранной сигнализацией, а мы со своей стороны подключили им электроэнергию, - заверила Надежда Карась.

Как рассказала бывшая владелица помещения супермаркета «Altyn food» в 5 микрорайоне, за торговым центром «Волна», Надежда Карась, представитель нового собственника в лице АО «Capital Bank Kazakhstan» прибыл в Актау.В настоящее время вывешен баннер с рекламой об аренде помещений, а также продаже объекта в рассрочку.Напомним, горожане просили обратить внимание на безнадзорное помещение бывшего супермаркета.