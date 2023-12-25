В Мангистау стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника»

- С этой целью сотрудники управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям будут проводить рейдовые мероприятия в крупных торговых центрах и общественных местах, занимающихся торговлей, - сообщили в полиции региона.

- За нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, предусмотрена административная ответственность (статья 437 «нарушение тишины», часть 1 КоАП), которая влечет штраф, - отметили в комитете.