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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:24

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В Мангистау стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника»

С 25 декабря по 3 января в Мангистауской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Полицейские и спасатели будут контролировать общественные места и торговые точки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото из архива
В ведомствах отметили, что главная цель мероприятия - контроль безопасности населения и общественного порядка в преддверии новогодних праздников, недопущение правонарушений, а также контроль за правилами незаконного приобретения, хранения, учета, применения, транспортировки, ввоза, вывоза пиротехнической продукции физическими и юридическими лицами, выявление оптовых поставщиков несертифицированной продукции.

- С этой целью сотрудники управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям будут проводить рейдовые мероприятия в крупных торговых центрах и общественных местах, занимающихся торговлей, - сообщили в полиции региона.


Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона рассказали о важности соблюдения пожарной безопасности при праздновании Нового года, а также сообщили, куда жители могут обратиться, если вдруг им необходима консультация по этому вопросу.

Могут ли оштрафовать за фейерверки? В этих вопросах пыталась разобраться редакция Tengri Life.

- Согласно статье 436 (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах), части 2 Кодекса об административных правонарушениях, применение пиротехнических изделий в населённых пунктах и в неотведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере двадцати МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год) с конфискацией пиротехнических изделий, - сообщили в комитете административной полиции.

При этом уполномоченным органом, определяющим места для применения пиротехнических изделий, являются местные исполнительные органы (акиматы), - сообщили в ведомстве.

Согласно этой же статье, если данный поступок совершил несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то это может повлечь предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год) с конфискацией пиротехнических изделий.
Кроме того, в комитете административной полиции напомнили про важность соблюдения тишины в определенное время суток.

- За нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, предусмотрена административная ответственность (статья 437 «нарушение тишины», часть 1 КоАП), которая влечет штраф, - отметили в комитете.


Таким образом:
• на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге на 2023-й и 18 460 тенге на 2024-й);
• на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год);
• на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тенге на 2023-й и 110 760 тенге на 2024 год);
• на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге на 2023 год и 367 200 тенге на 2024-й).

Согласно ответам комитета административной полиции, по закону, к примеру, человек, запустивший фейерверки в неположенном месте, должен быть привлечен к ответственности. Однако на практике, именно в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года по негласным нормам обычно наказания действуют только за серьезные нарушения. К примеру, если вы запустили фейерверк, и он повредил чужое имущество.

Тем не менее, «не стоит проверять на себе», действуют ли данные нормы законов в новогоднюю ночь или нет. Следует соблюдать правила и постараться не устраивать фейерверки в неположенных местах.



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