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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 1251

Предельные цены на автомобильный газ утвердили для Мангистау

Министерство энергетики Казахстана утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. В Мангистауской области стоимость голубого топлива составит 54 тенге и останется на прежнем уровне.

Фото из архива Лады
Новые цены вступают в силу с 1 января 2024 года. Теперь ситуация на рынке сжиженного газа в стране будет выглядеть следующим образом:

Мангистауская область - 54 тенге;
Актюбинская и Атырауская области - 54;
Шымкент, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области - 64 тенге;
Жамбылская область - 71 тенге;
Павлодарская область - 74 тенге;
Астана, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области, Абай, Жетису и Улытау - 76 тенге;
Алматы, Алматинская область и СКО - 81 тенге;


Предельные цены для отдалённых районов каждой области (свыше 200 километров от областных центров) будут выше на 5 тенге.

Напомним, с 5 июля 2022 года в соответствии с приказом № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АГЗС на территории РК» предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдалённых районов, в Мангистау составляла 54 тенге за литр. Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдалённых районов (свыше 200 километров) от областного центра, составляла 59 тенге за литр.



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