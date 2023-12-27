Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Декабря
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.22 KZT
  • €1 = 502.39 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 334

В Мангистауской области родилась четвертая в 2023 году тройня

В конце года в Мангистауском областном перинатальном центре «Ана мен бала» родилась тройня, четвертая по счету в уходящем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Фото: depositphotos.com
Ранее 35-летняя жительница Мунайлинского района, многодетная мать с четырьмя детьми, уже родила тройню. Мать и отец новорожденных работают в местном комплексе аэропорта.

Все трое новорожденных - девочки. Младенцы родились с весом 1 кг 890 гр; 1 кг 950 гр и 2 кг 700 гр. Малышам родители дали имена Асылым, Айзада, Айдана.

- Мать находится в хорошем состоянии, а младенцы получают лечение в отделении второго этапа ухаживания в перинатальном центре. Малышки будут находиться под наблюдением врачей до стабилизации состояния.


Желаем родившимся в канун Нового года тройняшкам крепкого здоровья, благополучного воссоединения с семьей!

Напомним, первая тройня родилась в Мангистау в этом году в январе.

В Актау в семье военнослужащего родилась тройня.

Третья тройня с начала года родилась в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика