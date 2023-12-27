В Мангистауской области родилась четвертая в 2023 году тройня

- Мать находится в хорошем состоянии, а младенцы получают лечение в отделении второго этапа ухаживания в перинатальном центре. Малышки будут находиться под наблюдением врачей до стабилизации состояния.

Ранее 35-летняя жительница Мунайлинского района, многодетная мать с четырьмя детьми, уже родила тройню. Мать и отец новорожденных работают в местном комплексе аэропорта.Все трое новорожденных - девочки. Младенцы родились с весом 1 кг 890 гр; 1 кг 950 гр и 2 кг 700 гр. Малышам родители дали имена Асылым, Айзада, Айдана.Желаем родившимся в канун Нового года тройняшкам крепкого здоровья, благополучного воссоединения с семьей!Напомним, первая тройня родилась в Мангистау в этом году в январе.В Актау в семье военнослужащего родилась тройня.Третья тройня с начала года родилась в Актау.