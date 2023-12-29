Аким Актау о недобросовестных застройщиках: мы не можем работать «рейдерски»

- Возникают вопросы о том, где же ответственность представителей бизнеса. В этом контексте возникает целый ряд неразрешенных вопросов. Возьмем, к примеру, строительную отрасль. У нас имеется значительное количество незаконных строений, не имеющих необходимые согласовательные документы и утвержденные проекты. Эти дома не могут быть безопасны, даже нормы расстояния между ними не соблюдаются. Не предусмотрены парковки, игровые площадки для детей, места сборов при экстренной эвакуации, даже мусорные контейнеры ставить не куда, - отметил аким.

- И сейчас, при сносе зданий, мы видим, как плотно они построены к соседним объектам, что имеются риски повреждения. Еще один вопрос - это куда смотрят государственные органы, когда только начинается строительство. Во-первых, мы не можем рейдерски работать, для сноса незаконного строения мы проходим все законные этапы, в первую очередь уведомление, штраф, потом только через несколько инстанций суда объект признается незаконным и подлежит сносу на это порой уходит до шести месяцев, а застройщик за это время возводит до пяти этажей, - пояснил глава города.

- Некоторые застройщики, строя незаконные объекты, не имея разрешения на привлечение дольщиков, манипулируют ими, настраивая против государственных органов. Другими словами, в данном случае возникает ситуация, при которой строительные компании без официального статуса используют дольщиков в качестве своего рода предмета давления на государственные органы. То есть, по мнению компаний местные органы должны самостоятельно подготавливать и собирать необходимые документы, а у застройщиков один предлог - за ними стоит народ. Видим, что основная идея, которой придерживаются строительные компании, заключается в перекладывании ответственности на государственные органы. Даже если завтра дом рухнет, им все равно, - рассказал аким.