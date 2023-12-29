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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 467

Аким Актау о недобросовестных застройщиках: мы не можем работать «рейдерски»

Глава города Улугбек Тналиев высказался о недобросовестных застройщиках, которые используют дольщиков, как инструмент давления на власть. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Аким Актау затронул проблему сноса незаконно построенных зданий в городе. По его словам, вне зависимости от того, в каком микрорайоне находится новое здание, жители выражают своё недовольство качеством строения и ходом строительства, а также задаются вопросами о том, кто выдавал разрешение на возведение здания, и почему местная администрация не контролировала момент изначально.

Он пояснил, что в целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в стране, была проведена оптимизация многих нормативных правовых актов. В частности, отменили прохождение государственной комиссии при приеме объектов, а также был принят мораторий, запрещающий проведение несанкционированных проверок бизнес-объектов со стороны государственных органов.

Улугбек Тналиев подчеркнул, что многие услуги были переданы в конкурентную среду, и примечательным здесь является включение в этот список даже таких коммунальных услуг, как вывоз мусора и проведение работ по благоустройству.

- Возникают вопросы о том, где же ответственность представителей бизнеса. В этом контексте возникает целый ряд неразрешенных вопросов. Возьмем, к примеру, строительную отрасль. У нас имеется значительное количество незаконных строений, не имеющих необходимые согласовательные документы и утвержденные проекты. Эти дома не могут быть безопасны, даже нормы расстояния между ними не соблюдаются. Не предусмотрены парковки, игровые площадки для детей, места сборов при экстренной эвакуации, даже мусорные контейнеры ставить не куда, - отметил аким.


Он привел в пример недавний пожар, произошедший в одном из жилых комплексов в 38 микрорайоне. По его словам, тот случай показал, что отсутствие положенного количества парковочных мест приводит к затруднениям проезда пожарных машин. Также, беспокойство у него вызывает строительство многоэтажных жилых домов на территориях, предназначенных для школ и детских садов.

- И сейчас, при сносе зданий, мы видим, как плотно они построены к соседним объектам, что имеются риски повреждения. Еще один вопрос - это куда смотрят государственные органы, когда только начинается строительство. Во-первых, мы не можем рейдерски работать, для сноса незаконного строения мы проходим все законные этапы, в первую очередь уведомление, штраф, потом только через несколько инстанций суда объект признается незаконным и подлежит сносу на это порой уходит до шести месяцев, а застройщик за это время возводит до пяти этажей, - пояснил глава города.


Улугбек Тналиев сказал, что для решения проблемы незаконного строительства действует межведомственная комиссия, включающая представителей различных ведомств, в том числе правоохранительных органов. Ее целью не является снос жилья, а напротив, основная задача направлена на обеспечение верховенства закона.

Комиссия провела рассмотрение объектов строительства, принадлежащих различным подрядным учреждениям, и выдала им предписание о проведении технического обследования, а также прохождении экспертизы. Этот метод предоставил строительным компаниям возможность привести свои документы в порядок в соответствии с законодательством.

- Некоторые застройщики, строя незаконные объекты, не имея разрешения на привлечение дольщиков, манипулируют ими, настраивая против государственных органов. Другими словами, в данном случае возникает ситуация, при которой строительные компании без официального статуса используют дольщиков в качестве своего рода предмета давления на государственные органы. То есть, по мнению компаний местные органы должны самостоятельно подготавливать и собирать необходимые документы, а у застройщиков один предлог - за ними стоит народ. Видим, что основная идея, которой придерживаются строительные компании, заключается в перекладывании ответственности на государственные органы. Даже если завтра дом рухнет, им все равно, - рассказал аким.





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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 14:55
Дорогой аким, вы не ждите по пол года пока не пройдете все этапы предупреждений, при обнаружении начало незаконной застройки огородите эту застройку и установите информационную вывестку, что данная застройка является незаконной. Люди будут знать и уже не будут закладывать деньги на эту стройку. Я еще лет 10 тому назад предлагал такой вариант нашим депутатам.
 
 

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