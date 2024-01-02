Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.56 KZT
  • €1 = 502.24 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 16:34

Просмотров: 1869

Няню уволили из детского сада в Актау после инцидента с ожогом у ребёнка

Заведующая детского сада Bala Land прокомментировала ситуацию с ожогами девочки, полученными во время гигиенических процедур. По её словам, няню, проводившую процедуры, уже уволили.

Коллаж из фото
По словам представителя руководства дошкольного учреждения, ребёнок пострадал из-за смены температуры воды во время гигиенических процедур.

- Медсестра и воспитатель сразу оказали неотложную медицинскую помощь, моментально связались с родителем и подробно сообщили о ситуации. В моменте у ребенка были только покраснения, самочувствие было удовлетворительным. Однако через час появились волдыри. Мы глубоко сожалеем, признаем нашу ошибку и несем полную ответственность за данный инцидент. Так же готовы предоставить любую дополнительную информацию и оказать помощь и содействии, которые могут понадобиться родителям в ходе лечения ребенка. Руководство детского сада готово возместить все расходы на лечение ребенка, - рассказала заведующая.


По ее словам, няня, которая проводила гигиенические процедуры с ребенком была уволена в этот же день.

- Ее действия остаются неоправданными. В дальнейшем мы примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Еще раз приносим глубочайшие извинения за произошедшее у родителей ребенка, - добавила заведующая.


Напомним, ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Белое ☀️
  • Sara19k
  • GuF
 Yanis (Посетители) Вчера, 18:49
ребёнок пострадал из-за смены температуры воды

"представитель руководства дошкольного учреждения" разговаривает на новоязе?
Просто "ребёнка ошпарили".

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика