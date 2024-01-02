Няню уволили из детского сада в Актау после инцидента с ожогом у ребёнка

- Медсестра и воспитатель сразу оказали неотложную медицинскую помощь, моментально связались с родителем и подробно сообщили о ситуации. В моменте у ребенка были только покраснения, самочувствие было удовлетворительным. Однако через час появились волдыри. Мы глубоко сожалеем, признаем нашу ошибку и несем полную ответственность за данный инцидент. Так же готовы предоставить любую дополнительную информацию и оказать помощь и содействии, которые могут понадобиться родителям в ходе лечения ребенка. Руководство детского сада готово возместить все расходы на лечение ребенка, - рассказала заведующая.

- Ее действия остаются неоправданными. В дальнейшем мы примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Еще раз приносим глубочайшие извинения за произошедшее у родителей ребенка, - добавила заведующая.