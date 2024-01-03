Дело Шальновой: адвокат опровергла информацию о прекращении расследования в отношении полицейских

Материалы досудебного расследования находятся в производстве следственно-оперативной группы, созданной из числа опытных профессионалов, которую возглавил заместитель начальника управления Дастан Сахариев. В настоящее время, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление достоверных фактов, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение, - сказала Ажар Абдил.

- Однако они позволили себе вмешательство в это дело. Следует отметить, что сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Актау во главе с Римой Лобян сделали всё возможное и невозможное, чтобы собрать достаточную доказательную базу причастности подозреваемого к совершенным преступлениям, где после согласования с надзирающим прокурором дело было направлено в суд. В настоящее время, судебный процесс над подсудимым ещё не завершён, - добавила Ажар Абдил.

