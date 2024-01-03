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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 3468

В Актау прекратили уголовное дело в отношении полицейских, расследовавших убийство Шальновой

Полицейских, расследовавших убийство Валерии Шальновой, подозревали в превышении полномочий. Однако уголовное дело, заведенное на сотрудников полиции, прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта Zakon.kz
В департаменте полиции региона рассказали о ходе дознания по факту смерти Валерии Шальновой. В данный момент дело в отношении подозреваемого в убийстве, грабеже и насильственных действиях сексуального характера С. Н. направили в специализированный межрайонный суд по Мангистауской области.

В ведомстве также заявили, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции по части 1 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Превышение власти или должностных полномочий») прекращено за отсутствием состава преступления.

Помимо этого, в полиции уточнили, что в ходе досудебного расследования от подозреваемого С. Н. каких-либо жалоб и заявлений о пытках не поступало.

В ведомстве рассказали о родственных связях подозреваемого с сотрудниками полиции.

- Супруга родного брата подозреваемого с 27 октября 2022 года находится в декретном отпуске. Начальник центра оперативного управления полиции города родственные и иные связи с подозреваемым не имеет, - пояснили в ведомстве.


Напомним, тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», позже переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».

Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью «Убийство». 13 октября материалы дела были переданы в суд.

Позже стало известно, что полицейские Актау, которые расследовали дело об убийстве Валерии Шальновой, могут предстать перед судом.



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Комментарии ( 1 )

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  • шаман
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:29
Есть такая пословица:"Ворон ворону глаз не выклюнет".
Это не подобный случай?
 
 

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