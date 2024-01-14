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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:27

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Почему затянулся ремонт драмтеатра в Актау

Причину задержки ремонтных работ фасада здания Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина озвучила его директор Гульсина Миргалиева.

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Как объяснила Гульсина Миргалиева, планировалась замена старой облицовочной плитки на алюминиевые композитные панели. В связи с геополитической ситуацией доставка материала из России задержалась.

Почему затянулся ремонт драмтеатра в Актау


На сегодня, 14 января, алюминиевые композитные панели уже прибыли в город, и ремонт планируется завершить в следующем месяце.

Почему затянулся ремонт драмтеатра в Актау


Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что в областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета планировалось выделить 247 миллионов тенге.

В ноябре 2023 года директор Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина рассказала о причинах проведения ремонта фасада здания. По словам Гульсины Миргалиевой, старая облицовочная плитка осыпалась и представляла угрозу для проходящих рядом со зданием и заходящих внутрь людей.



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