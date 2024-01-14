Почему затянулся ремонт драмтеатра в Актау

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Как объяснила Гульсина Миргалиева, планировалась замена старой облицовочной плитки на алюминиевые композитные панели. В связи с геополитической ситуацией доставка материала из России задержалась.
На сегодня, 14 января, алюминиевые композитные панели уже прибыли в город, и ремонт планируется завершить в следующем месяце.
Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что в областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета планировалось выделить 247 миллионов тенге.
В ноябре 2023 года директор Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина рассказала о причинах проведения ремонта фасада здания. По словам Гульсины Миргалиевой, старая облицовочная плитка осыпалась и представляла угрозу для проходящих рядом со зданием и заходящих внутрь людей.
На сегодня, 14 января, алюминиевые композитные панели уже прибыли в город, и ремонт планируется завершить в следующем месяце.
Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что в областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина будет сделан ремонт. На это из областного бюджета планировалось выделить 247 миллионов тенге.
В ноябре 2023 года директор Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина рассказала о причинах проведения ремонта фасада здания. По словам Гульсины Миргалиевой, старая облицовочная плитка осыпалась и представляла угрозу для проходящих рядом со зданием и заходящих внутрь людей.
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