Батырбек Тажимуханов: «Расширение территории Мангистауской области - стимул для развития и увеличения бюджетных поступлений»

- Заметим, что предварительно граница Мангистауской области заканчивалась у побережья Каспийского моря. Поэтому начальная линия на берегу моря была включена в территорию региона, что стимулирует экономическое развитие, включая туризм, и увеличит поступления в бюджет благодаря легализации объектов, построенных на побережье, - рассказал Батырбек Тажимуханов.

- После принятия постановления правительства эти земельные участки будут включены в земельные резервы области. Также предстоит провести работы по разделению морских берегов в Актау, Каракиянском и Тупкараганском районах. Постановление вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования,- отметил Батырбек Тажимуханов.

