Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Января
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.37 KZT
  • €1 = 494.02 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 722

Батырбек Тажимуханов: «Расширение территории Мангистауской области - стимул для развития и увеличения бюджетных поступлений»

Как изменение границ повлияет на развитие региона, рассказал Батырбек Тажимуханов, исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений Мангистауской области.

Фото из архива
Общая площадь включенной в границы Мангистауской области территории составляет 721,940.2365 гектаров (почти 722 тысячи гектаров). Этот участок не вызывает изменений в границах Казахстана и относится к категории земель водного фонда РК.

- Заметим, что предварительно граница Мангистауской области заканчивалась у побережья Каспийского моря. Поэтому начальная линия на берегу моря была включена в территорию региона, что стимулирует экономическое развитие, включая туризм, и увеличит поступления в бюджет благодаря легализации объектов, построенных на побережье, - рассказал Батырбек Тажимуханов.


Проект постановления, описывающий изменения границы Мангистауской области путём включения территории между границей области и исходной линией акватории Каспийского моря, был опубликован на портале «Открытые НПА» в июле 2023 года. Этот проект получил экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей РК, экспертных советов и научной антикоррупционной экспертизы.

- После принятия постановления правительства эти земельные участки будут включены в земельные резервы области. Также предстоит провести работы по разделению морских берегов в Актау, Каракиянском и Тупкараганском районах. Постановление вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования,- отметил Батырбек Тажимуханов.


Напомним, границы Мангистауской области изменили. Соответствующее постановление подписано правительством РК.

Согласно документу, площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистауской области, из них:
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по городу Актау – 7470,9780 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Бейнеускому району – 44403,4302 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Каракиянскому району – 103594,2512 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистаускому району – 68421,9385 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мунайлинскому району – 2867,6812 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Тупкараганскому району – 495181,9574 гектара.

Батырбек Тажимуханов: «Расширение территории Мангистауской области - стимул для развития и увеличения бюджетных поступлений»



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Papirosso
  • Белое ☀️
  • Космос
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:23
А бюджетные поступления кому пойдут? Народу или по карманам? Ой о чём это я? И так всё ясно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Космос
  • Yevgeniy 24
  • motor
  • Papirosso
  • Белое ☀️
  • kolu411
  • БО
 stanislav154 (Посетители) Сегодня, 17:55
Туризм???? Вы блин камыш хотя бы выдергивайте на набережной, песочек с Барханов завезите…. Только болтать можете. Отопление проблема, вода проблема, электричество проблема, на очереди канализация…. Да Экономический грандиозный подьём!!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика