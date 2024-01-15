Батырбек Тажимуханов: «Расширение территории Мангистауской области - стимул для развития и увеличения бюджетных поступлений»

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Общая площадь включенной в границы Мангистауской области территории составляет 721,940.2365 гектаров (почти 722 тысячи гектаров). Этот участок не вызывает изменений в границах Казахстана и относится к категории земель водного фонда РК.
Проект постановления, описывающий изменения границы Мангистауской области путём включения территории между границей области и исходной линией акватории Каспийского моря, был опубликован на портале «Открытые НПА» в июле 2023 года. Этот проект получил экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей РК, экспертных советов и научной антикоррупционной экспертизы.
Напомним, границы Мангистауской области изменили. Соответствующее постановление подписано правительством РК.
Согласно документу, площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистауской области, из них:
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по городу Актау – 7470,9780 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Бейнеускому району – 44403,4302 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Каракиянскому району – 103594,2512 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистаускому району – 68421,9385 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мунайлинскому району – 2867,6812 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Тупкараганскому району – 495181,9574 гектара.
- Заметим, что предварительно граница Мангистауской области заканчивалась у побережья Каспийского моря. Поэтому начальная линия на берегу моря была включена в территорию региона, что стимулирует экономическое развитие, включая туризм, и увеличит поступления в бюджет благодаря легализации объектов, построенных на побережье, - рассказал Батырбек Тажимуханов.
Проект постановления, описывающий изменения границы Мангистауской области путём включения территории между границей области и исходной линией акватории Каспийского моря, был опубликован на портале «Открытые НПА» в июле 2023 года. Этот проект получил экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей РК, экспертных советов и научной антикоррупционной экспертизы.
- После принятия постановления правительства эти земельные участки будут включены в земельные резервы области. Также предстоит провести работы по разделению морских берегов в Актау, Каракиянском и Тупкараганском районах. Постановление вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования,- отметил Батырбек Тажимуханов.
Напомним, границы Мангистауской области изменили. Соответствующее постановление подписано правительством РК.
Согласно документу, площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистауской области, из них:
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по городу Актау – 7470,9780 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Бейнеускому району – 44403,4302 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Каракиянскому району – 103594,2512 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистаускому району – 68421,9385 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мунайлинскому району – 2867,6812 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Тупкараганскому району – 495181,9574 гектара.