Мобильные переводы: департамент госдоходов Мангистау открыл телеграм-чат для ответов на вопросы

«Tвердая позиция налоговых органов - не наказывать, а разъяснять! Нет ограничений на переводы родственникам, друзьям и коллегам в различных жизненных ситуациях», - объяснили в департаменте.



Специалист вновь рассказала, что проверка мобильных телефонов необходима для вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности.Речь идет о бизнесменах, которые получают оплату за товар или услугу через мобильные переводы без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы. Проверке подлежат только лица, скрывающие свои доходы, или не зарегистрированные как ИП, получившие на личные счета мобильные переводы.Для ведения и развития бизнеса, как говорят в департаменте, созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4%, в зависимости от вида деятельности.Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства.Для получения необходимой информации все желающие могут обратится в:- Колл-центр 1414, где базы знаний обновлены и наполнены соответствующей информацией;- в «Telegram» -чате можно получить ответы на вопросы в оперативном порядке;- в каждом управлении государственных доходов Мангистауской области имеются «Консультативные центры» для оказания информационной поддержки.Напомним, ранее мы сообщали о том, что грозит предпринимателям, требующим с клиентов наличные деньги. Преимущества онлайн-банкинга рассказали казахстанские эксперты.