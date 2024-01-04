Почему невыгодно переходить на наличные, рассказали предпринимателям Актау

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Во-первых, с 2024 года декларацию начнут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители компаний, а также их супруги. Всеобщее декларирование нужно для того, чтобы не было уклонения от уплаты налогов. Например, если кто-то написал в декларации, что не владеет имуществом и живет на минимальную зарплату, а потом на наличные купил машину, то придется объяснять – за счет чего была сделана покупка, а также уплатить налоги и штрафы.
Во-вторых, 1 января 2024 года закончился мораторий на проверки бизнеса. Если налоговые органы заподозрят, что предприниматель принимает оплату за товары и услуги наличными, не пробивает фискальные чеки и не платит налоги, то они в любое время могут начать официальную проверку.
Возможно, кто-то решит, что можно «перекинуть» доходы на физических лиц, которые еще не подлежат всеобщему декларированию. Однако и это, считают в экспертном сообществе, провальная идея, поскольку вскоре им тоже придется сдавать декларацию и объяснять, откуда взялись деньги.
В современном обществе платить налоги в результате станет гораздо дешевле, чем от них уклоняться.
Напомним, в Актау уже начались жалобы от жителей о том, что некоторые предприниматели отказываются принимать безналичную оплату за товары. В департаменте госдоходов объяснили, какие статьи законов нарушают данный контингент лиц и какими штрафами им грозят подобные «уловки».
Во-вторых, 1 января 2024 года закончился мораторий на проверки бизнеса. Если налоговые органы заподозрят, что предприниматель принимает оплату за товары и услуги наличными, не пробивает фискальные чеки и не платит налоги, то они в любое время могут начать официальную проверку.
«Следовательно, наличные уже не скрыть. Вы все равно рано или поздно будете их тратить. Если ваши траты больше, чем официальный заработок, то вам придется объяснять, откуда взялись эти деньги. А если вы, как физическое лицо, не сможете объяснить налоговикам, откуда взялись эти деньги, то заплатите индивидуальный подоходный налог - 10%. Это намного больше, чем, например, налог, который платят ИП на "упрощенке" – 3%. Если при этом выяснится, что вы скрываете свои доходы, то заплатите штраф в размере 200% процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300% процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП)», - сообщают эксперты.
Возможно, кто-то решит, что можно «перекинуть» доходы на физических лиц, которые еще не подлежат всеобщему декларированию. Однако и это, считают в экспертном сообществе, провальная идея, поскольку вскоре им тоже придется сдавать декларацию и объяснять, откуда взялись деньги.
«Сегодня открыть ИП, принимать оплату на предпринимательский счет и платить налоги можно прямо в банковских мобильных приложениях для бизнеса. В этих приложениях уже всё организовано так, чтобы предприниматель не тратил много времени. Вы можете получить бесплатно PoS терминал, начать принимать платежи посредством QR, подключить бесплатно онлайн-кассу и автоматически пробивать фискальные чеки, получать бизнес-кредиты по более дешёвой ставке», - советуют эксперты.
В современном обществе платить налоги в результате станет гораздо дешевле, чем от них уклоняться.
«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно, стоит остро вопрос своей трансформации как бизнеса. И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку по всем оценкам работать в тени или даже в «серой» зоне будет намного дороже. И здесь и налоговым властям, и правительству в целом придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять им и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче», - сказала консультант по связям с госорганами, член Общественной Палаты Мажилиса Парламента РК Наталья Малярчук.
Напомним, в Актау уже начались жалобы от жителей о том, что некоторые предприниматели отказываются принимать безналичную оплату за товары. В департаменте госдоходов объяснили, какие статьи законов нарушают данный контингент лиц и какими штрафами им грозят подобные «уловки».