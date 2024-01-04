Почему невыгодно переходить на наличные, рассказали предпринимателям Актау

«Следовательно, наличные уже не скрыть. Вы все равно рано или поздно будете их тратить. Если ваши траты больше, чем официальный заработок, то вам придется объяснять, откуда взялись эти деньги. А если вы, как физическое лицо, не сможете объяснить налоговикам, откуда взялись эти деньги, то заплатите индивидуальный подоходный налог - 10%. Это намного больше, чем, например, налог, который платят ИП на "упрощенке" – 3%. Если при этом выяснится, что вы скрываете свои доходы, то заплатите штраф в размере 200% процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300% процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП)», - сообщают эксперты.

«Сегодня открыть ИП, принимать оплату на предпринимательский счет и платить налоги можно прямо в банковских мобильных приложениях для бизнеса. В этих приложениях уже всё организовано так, чтобы предприниматель не тратил много времени. Вы можете получить бесплатно PoS терминал, начать принимать платежи посредством QR, подключить бесплатно онлайн-кассу и автоматически пробивать фискальные чеки, получать бизнес-кредиты по более дешёвой ставке», - советуют эксперты.

«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно, стоит остро вопрос своей трансформации как бизнеса. И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку по всем оценкам работать в тени или даже в «серой» зоне будет намного дороже. И здесь и налоговым властям, и правительству в целом придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять им и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче», - сказала консультант по связям с госорганами, член Общественной Палаты Мажилиса Парламента РК Наталья Малярчук.