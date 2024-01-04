Департамент госдоходов Мангистау: За требование налички продавцов ждет штраф

«О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать, обращаясь в органы государственных доходов (Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо непосредственно в бесплатном приложении Wipon Cashback)», - сообщает департамент госдоходов по Мангистауской области.

В департаменте предупреждают, что данные действия продавцов являются незаконными, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25).За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: в первый раз в виде предупреждения, а при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК).При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю. В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность.Напомним, вчера, 3 января, житель Актау пожаловался на работников рынка, которые отказывались принимать безналичную оплату и требовали «живые» деньги.