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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:45

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Департамент госдоходов Мангистау: За требование налички продавцов ждет штраф

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует о том, что имеют место случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар или оказанные услуги. Это является нарушение законодательства, говорят в ведомстве.

фото с сайта yk-news.kz
В департаменте предупреждают, что данные действия продавцов являются незаконными, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25).

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: в первый раз в виде предупреждения, а при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК).

«О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать, обращаясь в органы государственных доходов (Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо непосредственно в бесплатном приложении Wipon Cashback)», - сообщает департамент госдоходов по Мангистауской области.


При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю. В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность.

Напомним, вчера, 3 января, житель Актау пожаловался на работников рынка, которые отказывались принимать безналичную оплату и требовали «живые» деньги.



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