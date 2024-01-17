Аким города Актау принял призера чемпионата Азии по шахматам Эдгара Мамедова

Фото акимата Актау
Во встрече приняли участие мать шахматиста Гульнара Мамедова, руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов, исполнительный директор общественного объединения «Казахстанская федерация шахмат» по Мангистауской области Айгали Биманов и ответственный руководитель отдела.
Эдгар Мамедов выступал на чемпионате Азии по шахматам с 14 по 21 декабря в категории «Юноши до 14 лет». В 13 лет Эдгар Мамедов стал десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером чемпионатов мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Азии. Аким города поздравил шахматиста-подростка с победой и вручил благодарственное письмо.
Напомним, абсолютный чемпион Казахстана по шахматам - юный Эдгар Мамедов - завоевал «золото» на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике.
Эдгар Мамедов выступал на чемпионате Азии по шахматам с 14 по 21 декабря в категории «Юноши до 14 лет». В 13 лет Эдгар Мамедов стал десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером чемпионатов мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Азии. Аким города поздравил шахматиста-подростка с победой и вручил благодарственное письмо.
- Шахматы представляют собой вид спорта, требующий сообразительности и скорости. При поддержке акима области Нурлана Аскаровича в городе был проведен ряд спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по шахматам, инициированный Президентом Казахстанской федерации шахмат Тимуром Турловым. Шахматисты нашего региона продемонстрировали отличные результаты. В данном турнире Эдгар завоевал серебряную медаль. В нашем регионе много талантливых шахматистов, которые показывают миру свое мастерство. Одна из них - гроссмейстер среди девушек Бибисара Асаубаева, самая молодая шахматистка в истории. Она получила звание международного мастера от ФИДЕ, то есть от международной федерации шахмат. Это гордость нашего региона. Эдгар Мамедов принес нам первую золотую медаль на чемпионате Азии. Поздравляю вас с этим плодотворным достижением. Продолжайте поднимать уровень нашего региона и страны на мировой арене. Также хочу выразить благодарность вашей маме, которая всегда поддерживала вас на пути к победе. Удачи на предстоящих соревнованиях!, - сказал аким города Улугбек Тналиев.
Напомним, абсолютный чемпион Казахстана по шахматам - юный Эдгар Мамедов - завоевал «золото» на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике.
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