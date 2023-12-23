13-летний шахматист из Актау стал чемпионом Азии

Будущий гроссмейстер Эдгар Мамедов. Фото шахмастиста
Чемпионат «Asian Youth Rapid Chess Championships 2023» прошел с 12 по 22 декабря в Аль-Эйне (Объединенные Арабские Эмираты) в возрастной категории до 14 лет. Участниками стали 630 спортсменов из 40 стран. Эдгар Мамедов был одним из трех шахматистов, представлявших Мангистаускую область.
В категории до 14 лет (U14) по рапиду (быстрые шахматы) было заявлено 59 участников. По итогу семи туров он уверенно обыграл своих соперников и стал обладателем золотой награды.
Следом ему предстояло сразиться по классическим шахматам также в категории до 14 лет (U14), где в шахматных баталиях приняли участие 54 человека.
В борьбе за «золото» он немного уступил россиянину и стал серебряным медалистом.
Награждал Эдгара Мамедова шейх Абу-Даби и глава международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Эдгар Мамедов посвящает победу своей первой шахматной школе «Дебют» и первому тренеру Анвару Шайхымову, у которого он начал заниматься с пяти лет.
Стоит отметить, что Эдгар является абсолютным чемпионом Казахстана по шахматам с 2019 по 2023 годы в свой категории. В дальнейших планах спортсмена стать международным мастером спорта и гроссмейстером.
Поездка на чемпионат Азии состоялась благодаря доверию и поддержке президента федерации шахмат Мангистауской области Улугбека Тналиева и руководителя управления физической культуры и спорта Максата Мукаша.
В категории до 14 лет (U14) по рапиду (быстрые шахматы) было заявлено 59 участников. По итогу семи туров он уверенно обыграл своих соперников и стал обладателем золотой награды.
Следом ему предстояло сразиться по классическим шахматам также в категории до 14 лет (U14), где в шахматных баталиях приняли участие 54 человека.
В борьбе за «золото» он немного уступил россиянину и стал серебряным медалистом.
Награждал Эдгара Мамедова шейх Абу-Даби и глава международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Эдгар Мамедов посвящает победу своей первой шахматной школе «Дебют» и первому тренеру Анвару Шайхымову, у которого он начал заниматься с пяти лет.
- Верю в то, что в ближайшем будущем много наших мангистауских шахматистов смогут блистать на мировых аренах, - поделился Эдгар Мамедов.
Стоит отметить, что Эдгар является абсолютным чемпионом Казахстана по шахматам с 2019 по 2023 годы в свой категории. В дальнейших планах спортсмена стать международным мастером спорта и гроссмейстером.
Поездка на чемпионат Азии состоялась благодаря доверию и поддержке президента федерации шахмат Мангистауской области Улугбека Тналиева и руководителя управления физической культуры и спорта Максата Мукаша.