13-летний шахматист из Актау стал чемпионом Азии

- Верю в то, что в ближайшем будущем много наших мангистауских шахматистов смогут блистать на мировых аренах, - поделился Эдгар Мамедов.

Чемпионат «Asian Youth Rapid Chess Championships 2023» прошел с 12 по 22 декабря в Аль-Эйне (Объединенные Арабские Эмираты) в возрастной категории до 14 лет. Участниками стали 630 спортсменов из 40 стран. Эдгар Мамедов был одним из трех шахматистов, представлявших Мангистаускую область.В категории до 14 лет (U14) по рапиду (быстрые шахматы) было заявлено 59 участников. По итогу семи туров он уверенно обыграл своих соперников и стал обладателем золотой награды.Следом ему предстояло сразиться по классическим шахматам также в категории до 14 лет (U14), где в шахматных баталиях приняли участие 54 человека.В борьбе за «золото» он немного уступил россиянину и стал серебряным медалистом.Награждал Эдгара Мамедова шейх Абу-Даби и глава международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.Эдгар Мамедов посвящает победу своей первой шахматной школе «Дебют» и первому тренеру Анвару Шайхымову, у которого он начал заниматься с пяти лет.Стоит отметить, что Эдгар является абсолютным чемпионом Казахстана по шахматам с 2019 по 2023 годы в свой категории. В дальнейших планах спортсмена стать международным мастером спорта и гроссмейстером.Поездка на чемпионат Азии состоялась благодаря доверию и поддержке президента федерации шахмат Мангистауской области Улугбека Тналиева и руководителя управления физической культуры и спорта Максата Мукаша.