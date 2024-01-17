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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 472

О правилах погружения в воду на крещенских купаниях рассказали жителям Актау

Жители Актау традиционно отметят праздник Крещение Господне. Ежегодно в праздничных погружениях принимают участие порядка двух тысяч человек. Их безопасность на воде обеспечивают спасатели. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил настоятель Благовещенского храма протоиерей Сергей Понич.

Сергей Понич
Крещение Господне - один из важнейших православных праздников, отмечаемый 19 января. В этот день многие жители Актау соблюдают традицию купания в Каспии под пристальным наблюдением спасателей. Как пояснил Сергей Понич, процедура погружения длится два дня - 18 и 19 января. Предполагается, что в этом году желающих окунуться в воду будет еще больше.

- Основной смысл этого праздника, который отмечается в 145 государствах мира, заключается в том, что человек, попавший в святую воду в этот день, исцеляется от всех болезней и избавляется от грехов. Но следует помнить, что это действие требует веры и надежды на Бога. Сама процедура погружения не требует предварительной подготовки, однако тем, кто намерен окунуться в ледяную воду, необходимо соблюдать меры предосторожности, - подчеркнул Сергей Понич.


О необходимости соблюдения мер предосторожности во время крещенских купаний напомнили на брифинге и спасатели.

О правилах погружения в воду на крещенских купаниях рассказали жителям Актау


- Перед купанием в море необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Важно не находиться в ледяной воде более 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма. После купания рекомендуется сразу же протереться полотенцем, надеть теплую сухую одежду и выпить горячий чай, - проинформировал начальник управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подполковник Ратбек Демеуберген.


Он особо подчеркнул, что строго запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения, нельзя также прыгать в воду и погружаться в неё с головой. Под запретом эта церемония и для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этом году церемония пройдет на набережной 4 микрорайона, напротив ресторана «Карвон».

- В эту пятницу, 19 января, на месте проведения мероприятия будет организовано дежурство постов безопасности. Личный состав оперативно-спасательного отряда перейдет на усиленный вариант несения службы. Для обеспечения безопасности населения департамент ЧС выделит 32 человека и 8 единиц техники. Для организаторов и участников купания будет проводиться дополнительный инструктаж, - заключил Ратбек Демеуберген.


Ранее об обряде освящения воды в Каспии рассказали в Благовещенском храме Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 18:27
Толкнуть человека в прорубь, это святое деяние или уголовное ?
Если выплывет святое, если нет - уголовное
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 17:07
на сколько я понимаю погружение в воду это дело добровольное и к религии имеет косвенное отношение - т.к. крестятся всего один раз в жизни и в любой момент, а грехи смываются не водой а покаянием

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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