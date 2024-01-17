О правилах погружения в воду на крещенских купаниях рассказали жителям Актау

- Основной смысл этого праздника, который отмечается в 145 государствах мира, заключается в том, что человек, попавший в святую воду в этот день, исцеляется от всех болезней и избавляется от грехов. Но следует помнить, что это действие требует веры и надежды на Бога. Сама процедура погружения не требует предварительной подготовки, однако тем, кто намерен окунуться в ледяную воду, необходимо соблюдать меры предосторожности, - подчеркнул Сергей Понич.

- Перед купанием в море необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Важно не находиться в ледяной воде более 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма. После купания рекомендуется сразу же протереться полотенцем, надеть теплую сухую одежду и выпить горячий чай, - проинформировал начальник управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подполковник Ратбек Демеуберген.

- В эту пятницу, 19 января, на месте проведения мероприятия будет организовано дежурство постов безопасности. Личный состав оперативно-спасательного отряда перейдет на усиленный вариант несения службы. Для обеспечения безопасности населения департамент ЧС выделит 32 человека и 8 единиц техники. Для организаторов и участников купания будет проводиться дополнительный инструктаж, - заключил Ратбек Демеуберген.