В Актау назначили нового генерального директора ТОО «МАЭК»

фото пресс-службы акима Мангистауской области
Новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».
Кайрат Рахимов в разные годы окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет по специальностям «инженер-электрик», «юриспруденция», и «магистр инженерии».
Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык».
С 2007 по 2008 год работал ведущим специалистом отдела регулирования государственной монополии и анализа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.
С 2008 по 2009 год эксперт по вопросам технического регулирования Управления тарифного, технического регулированию и методологии Департамента по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики Агентства РК по регулированию естественных монополий.
С 2009 по 2010 год главный эксперт Управления координации государственной политики в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Департамента энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
С 2010 по 2015 год главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК.
С 2015 по 2018 год заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.
С 2018 по 2020 год директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК.
С 2020 по 2021 год вице-министр Министерства энергетики РК.
С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».
Глава региона дал ряд конкретных поручений касающихся работы энергокомбината.
Напомним, по некоторым сведениям на должность генерального директора рассматривалось три кандидата. Ранее требование поставить на этот пост человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.
Кайрат Рахимов в разные годы окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет по специальностям «инженер-электрик», «юриспруденция», и «магистр инженерии».
Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык».
С 2007 по 2008 год работал ведущим специалистом отдела регулирования государственной монополии и анализа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.
С 2008 по 2009 год эксперт по вопросам технического регулирования Управления тарифного, технического регулированию и методологии Департамента по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики Агентства РК по регулированию естественных монополий.
С 2009 по 2010 год главный эксперт Управления координации государственной политики в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Департамента энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
С 2010 по 2015 год главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК.
С 2015 по 2018 год заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.
С 2018 по 2020 год директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК.
С 2020 по 2021 год вице-министр Министерства энергетики РК.
С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».
Глава региона дал ряд конкретных поручений касающихся работы энергокомбината.
Напомним, по некоторым сведениям на должность генерального директора рассматривалось три кандидата. Ранее требование поставить на этот пост человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.