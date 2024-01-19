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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 4519

В Актау назначили нового генерального директора ТОО «МАЭК»

Сегодня, 19 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО «МАЭК», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото пресс-службы акима Мангистауской области
Новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».

Кайрат Рахимов в разные годы окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет по специальностям «инженер-электрик», «юриспруденция», и «магистр инженерии».

Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером в ТОО «Караганда-Жарык».

С 2007 по 2008 год работал ведущим специалистом отдела регулирования государственной монополии и анализа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

С 2008 по 2009 год эксперт по вопросам технического регулирования Управления тарифного, технического регулированию и методологии Департамента по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2009 по 2010 год главный эксперт Управления координации государственной политики в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Департамента энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2010 по 2015 год главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК.

С 2015 по 2018 год заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С 2018 по 2020 год директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК.

С 2020 по 2021 год вице-министр Министерства энергетики РК.

С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности».

Глава региона дал ряд конкретных поручений касающихся работы энергокомбината.

Напомним, по некоторым сведениям на должность генерального директора рассматривалось три кандидата. Ранее требование поставить на этот пост человека с образованием энергетика выдвинули работники ТОО «МАЭК». Они записали видеообращение, в котором передали руководству ряд требований об улучшении условий и оплаты труда.



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Комментарии ( 10 )

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  • Галина63
  • мунайши73
 elesei (Посетители) Сегодня, 14:19
Глеб Борисович Померанцев,профессор,ученик Курчатова и один из основателей МАЭК, говорил, что таким комбинатом,как МАЭК,сможет руководить технарь по образованию,прошедший путь от рабочего до Ведущего инженера и имеющий,хотя бы докторскую техническую степень. А кого предлагают наши "многоликие" - эффективных менеджеров. Так,подобные эффективные менеджеры уже довели до коллапса всю энергетику Казахстана. После этого назначения можно сказать: Дорогие Мангистаусцы давайте проводим в последний путь,Сердце Мангистау-МАЭК! Электроэнергия, тепло и вода для вас подорожает в разы уже скоро!
 
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  • sergeiK71
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:47
motor,
Таким темпом, скоро он станет Министром мянгуртом devil
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 13:41
Такой молодой а попрыгунчик еще тот
 
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 Andrew110 (Посетители) Сегодня, 12:58
Как можно назначать директором человека, который никогда не руководил коллективом? У него же нет опыта работы с людьми. Опять при очередной аварии сделает козлами отпущения людей, имеющих опыт работы и как-то поддерживающих на плаву МАЭК.
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:52
Цитата: Placida
Но, МАЭКу не электрик нужен, а энергетик,
У нас сейчас и образования такого нет - энергетик.Электроэнергетика отдельно,теплотехника отдельно...
 
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 RosarioAgro (Посетители) Сегодня, 12:50
Нормальный стаж у него, год там год сям три четыре года ещё где-то. По должностям прыгает, и здесь не задержится.
 
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 Erbolyto (Посетители) Сегодня, 12:32
Проста нашли пацана на которого потом все повесят
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 11:57
Космос,
похоже на то. shock
Но, МАЭКу не электрик нужен, а энергетик, или в реалиях последних лет это уже не имеет никакого значения?
Цитата: Adai11
Плакать или смеяться, да он просто аналитик же

Да, уже совсем не до смеха...Если сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Доколе эта свистопляска с кадрами на МАЭКе будет продолжаться? До полного разрушения?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 11:38
Т.е., даже РЩ не открывал???
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:36
cvetok Плакать или смеяться, да он просто аналитик же а не технарь, только год проработал электромонтером, уйят гой мынауныз devil
Как раннее писали, даже в Сеуле не пригодился, что даже нет в самом комбинате кандидатов angry
 
 

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