На МАЭКе изменятся правила приёма на работу

«Если человек готов обучаться и приобретать квалификацию, значит он должен получать соответствующий разряд. Все работы в этом направлении будут вестись поэтапно. Квалификационные разряды работникам будут присвоены», – отметил Кайрат Болатович.

Встреча с активами профсоюзов ТОО «МАЭК» и их председателями прошли 23 и 24 января. На них рассматривались вопросы социально-трудовых прав.Так, например, было решено, что теперь отбор кандидатов и назначения на вакантные должности будут решаться, в первую очередь, из собственного кадрового ресурса – работников, выросших в стенах комбината, знающих специфику работы предприятия, но прежде прошедших конкурсный отбор.Это во время встречи с работниками МАЭК отметил генеральный директор энергокомбината Кайрат Рахимов. В ближайшее время на предприятии будет создана постоянная конкурсная комиссия, которая и будет осуществлять отбор кандидатов на занятие вакантных должностей.Поднимался также вопрос мониторинга увеличения квалификационных разрядов рабочих.И здесь было отмечено о необходимости создания на комбинате соответствующей всем нормативным документам РК аттестационной комиссии, оценивающей знания, опыт работы каждого сотрудника. Было предложено введение в ее состав экспертов извне и представителей обоих профсоюзов комбината. Глава предприятия дал задание о проведении ревизии разрядов.Затронут был и вопрос о порядке предоставления отпусков. Для создания графиков отпусков по всему предприятию должны учитываться все условия производства с соблюдением трудового законодательства РК и согласованием с непосредственным руководителем.Обсуждались вопросы преемственности и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Генеральный директор ТОО «МАЭК» Кайрат Рахимов дал ряд поручений соответствующим департаментам и службам, и отметил, что встречи подобного формата будут проводиться на регулярной основе.Напомним, работники ТОО «МАЭК» записали видеообращение руководству энергокомбината. Они потребовали устроить на должность директора человека с образованием и опытом работы в энергетике. Это требование было выполнено. Буквально через некоторое время пост генерального директора занял Кайрат Рахимов. Также сотрудники предприятия жаловались на недостаток средств индивидуальной защиты, отсутствие бесплатных обедов, 13-ой зарплаты, и просили сделать прибавку к окладам.