В Мангистау вручили свидетельство на исключительное право использования бренда «адайская лошадь»

«Национальный институт интеллектуальной собственности всегда тщательно следит за охраной и защитой национальных брендов. Кроме алматинского апорта, зарегистрированного как географическое указание, «Казпатент» также запатентовал породу лошади «Адай». Научный подход и соответствие критериям патентоспособности, таким как новизна, отличимость, однородность и стабильность, позволили ей стать национальным брендом. Помимо исключительных прав, владельцу патента предоставляется 30-летний срок охраны. Патенты выданы не только на саму породу «Адай», но и на 2 типа и 3 заводские линии», - сообщила Айдын Артыкова.

После поручения Президента провести научное признание адайской лошади, как самостоятельной породы, специалисты Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства прибыли в Мангистау. С применением современных технологий эксперты провели научную апробацию для определения генетической структуры лошадей.Заместитель директора Национального института интеллектуальной собственности Айдын Артыкова рассказала, что, учитывая результаты исследовательских работ, особенности казахской лошади адайской породы теперь защищены юридически. Это предоставит коневодам дополнительные механизмы для сохранения, разведения и продвижения адайской породы, а также способствует популяризации национальных игр, включая кокпар и байге.Казахская лошадь адайской породы была выведена на основе многолетней народной селекции местной популяции лошадей на территории Арало-Каспийской низменности. Лошади этой породы хорошо приспособлены к суровым местным природно-климатическим условиям и имеют отличные черты экстерьера, крепкую конституцию, исключительную выносливость, абсолютную приспособленность к условиям содержания.Свои уникальные особенности казахская лошадь адайской породы демонстрировала на международном турнире, который прошел 4 ноября 2023 года в Кендерли, где адайскую лошадь оценивали шесть судей Международной федерации конного спорта, включая экспертов из ОАЭ.На этом соревновании лошадь адайской породы по кличке Кок жебе одержала победу, пройдя 100-километровую дистанцию за впечатляющие 4 часа 48 минут 36 секунд. Этот успех принес животному золотую медаль и первое место.Казахская лошадь породы «Адай» также проявила свое упорство и выдающиеся характеристики на соревнованиях в 2022 году. Тогда команда «Кокмойнак» из Мангистау заняла первое место на республиканском марафоне «Улы Дала Жорыгы», проехав 1200 километров на адайской лошади.В 2023 году на этом же марафоне мангистауский наездник на адайской лошади установил рекорд, преодолев 1300 километров от Астаны до Туркестана всего за 98 часов 44 минуты 47 секунд на одной лошади.О том, что лошади адайской породы заслуживают отдельного бренда, издание lada.kz писало еще в 2011 году. Однако официальный статус был присвоен лишь в конце 2023 года.