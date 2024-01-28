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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 766

Строительство сквера перед акиматом Актау затянулось: новые сроки

Ранее чиновники планировали завершить сквер к концу 2023 года.

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Строительство нового сквера, по словам жителей, приобрело затяжной процесс. Укладка плитки до сих пор не проведена. Старую плитку полностью не демонтировали.

Строительство сквера перед акиматом Актау затянулось: новые сроки


В городском отделе ЖКХ пообещали на этот раз, что в марте работы уже будут завершены, и жители смогут лицезреть новый сквер.

Строительство сквера перед акиматом Актау затянулось: новые сроки


Напомним, в июне 2023 года появилось ограждение на площади перед зданием городского акимата. В городской администрации сообщили, что ведутся работы по благоустройству.

Позже чиновники сообщили, что работы временно приостановили из-за отсутствия необходимых материалов.

В середине октября прошлого года строительство вновь продолжилось и в отделе ЖКХ говорили, что оно завершится к концу года.



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Комментарии ( 1 )

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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 19:40
Сквер хороший, но все равно маленький: там где фонтан большую площадь просто плиткой укатали, летом там жарища будет
 
 

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