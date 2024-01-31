Забастовка длиною в сутки: рабочие нефтесервисной компании «Кезби» в Жанаозене вернулись к работе

Вчера, 30 января 2024 года, после переговоров с работодателем и представителями профсоюза работники приступили к работе, - отметили в акимате Жанаозена.



По данным пресс-службы акимата Жанаозена, 29 января 2024 года в 18:40 около 150 сотрудников ТОО «Кезби» провели встречу с руководством для обсуждения трудовых вопросов. Работники предоставили неделю на удовлетворение требований. Позже 60 сотрудников компании заявили о прекращении работы.Бастовавшие рабочие требовали повышения зарплаты и обновления материально-технической базы.Напомним, в 2021 году сотрудники нефтесервисной компании ТОО «Кезби» бойкотировали работу предприятия с требованиями повышения заработной платы и улучшения условий труда.В 2022 году сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено.