В департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Мангистау озвучили способы подачи документов в колледжи

- Данный случай произошел 7 месяцев назад, в июле 2023 года. Абитуриент сдал документы через egov.kz. Документы услугополучателя были не приняты и осуществлен возврат, так как не соответствовали приказу N578 «Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования». При заполнении ячейки о возврате документа специалистом госуслуги была допущена ошибка, после чего были приняты соответствующие дисциплинарные меры. Информация, представленная департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области о факте «необоснованного отказа» по государственной услуге, непонятны. В связи с чем выражаю свое несогласие с данной информацией, - написала в Telegram-канале Lada.kz Самал Турегулова.

- При этом действия ответственных специалистов колледжа свидетельствуют об опровержении политики Главы государства о работе веб-портала «электронного правительства» по применению права на получение услуг в электронном формате, выгодном и доступном для населения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в вышеназванном вопросе государственная услуга ограничивается только приемом документов. Прием либо отказ от приема услугополучателя (претендента на обучение) на обучение в организацию ТиППО является процессом, происходящим вне государственной услуги. Следует отметить, что при этом департаментом не дана оценка вопросам образования поступающих абитуриентов, которые могут быть приняты или отклонены в связи с определенными категориями, отчисления по качеству образования и так далее, - заявили в ведомстве.

- Также отметим, что данная статья опубликована в целях недопущения нарушения прав услугополучателей со стороны иных услугодателей и разъяснения возможности обжалования в департамент в случае нарушения их прав и законных интересов,- подытожили в ведомстве.