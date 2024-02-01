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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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В департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Мангистау озвучили способы подачи документов в колледжи

В Telegram-канал Lada.kz с возражением на новость «Жителю Актау отказали в приёме документов в политехнический колледж через портал Egov.kz» обратилась заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Самал Турегулова. Она выразила несогласие с информацией департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области. В ведомстве прокомментировали обращение.

Фото 2gis.kz
Заместитель директора по учебно-производственной работе Мангистауского политехнического колледжа Самал Турегулова написала возражение на новость «Жителю Актау отказали в приёме документов в политехнический колледж через портал Egov.kz».

В департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Мангистау озвучили способы подачи документов в колледжи


- Данный случай произошел 7 месяцев назад, в июле 2023 года. Абитуриент сдал документы через egov.kz. Документы услугополучателя были не приняты и осуществлен возврат, так как не соответствовали приказу N578 «Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования». При заполнении ячейки о возврате документа специалистом госуслуги была допущена ошибка, после чего были приняты соответствующие дисциплинарные меры. Информация, представленная департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области о факте «необоснованного отказа» по государственной услуге, непонятны. В связи с чем выражаю свое несогласие с данной информацией, - написала в Telegram-канале Lada.kz Самал Турегулова.


В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области рассказали про способы предоставления государственной услуги.

В типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденных приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, прописаны «Способы предоставления государственной услуги путем подачи через:
1) организации технического и профессионального, послесреднего образования;
2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz».

- При этом действия ответственных специалистов колледжа свидетельствуют об опровержении политики Главы государства о работе веб-портала «электронного правительства» по применению права на получение услуг в электронном формате, выгодном и доступном для населения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в вышеназванном вопросе государственная услуга ограничивается только приемом документов. Прием либо отказ от приема услугополучателя (претендента на обучение) на обучение в организацию ТиППО является процессом, происходящим вне государственной услуги. Следует отметить, что при этом департаментом не дана оценка вопросам образования поступающих абитуриентов, которые могут быть приняты или отклонены в связи с определенными категориями, отчисления по качеству образования и так далее, - заявили в ведомстве.


В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области сообщили, что обращение услугополучателя (владельца жалобы) пересмотрено, лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности, и ответственным специалистом приняты соответствующие меры с разъяснением действующего законодательства.

- Также отметим, что данная статья опубликована в целях недопущения нарушения прав услугополучателей со стороны иных услугодателей и разъяснения возможности обжалования в департамент в случае нарушения их прав и законных интересов,- подытожили в ведомстве.


Напомним, жителю Актау отказали в приёме документов в политехнический колледж через портал Egov.kz.



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