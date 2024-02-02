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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:51

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Прокуратура региона: Акимат Актау необоснованно затягивал сроки выдачи инвесторам земли для реализации проектов

В ходе надзорной деятельности установлено, что акиматом города необоснованно затягивались сроки при выдаче инвесторам разрешения на землю. По выявленным нарушениям в адрес акимата внесен акт надзора, и ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области.

Фото gov.kz/memleket
По данным прокуратуры региона, в ходе надзорной деятельности установлено, что акиматом Актау необоснованно затягивались сроки при выдаче инвестору ТОО «Алғыр Ақтау» разрешения на землю. Сумма инвестиций составляет 450 млн тенге.

- По выявленным нарушениям в адрес акимата внесен акт надзора, после чего инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок. Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба ведомства.


В прокуратуре отметили, что схожие нарушения допускались и по отношению к другим инвесторам.

К примеру, акиматом города инициирована проверка в отношении ТОО «Жанарыс» по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась.

- В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц. В результате своевременно принятых мер надзора реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно установленному графику, - отметили в прокуратуре региона.


Общая сумма инвестиций в указанные объекты, по данным прокуратуры, составляет более 600 млн тенге.

- Работа по защите прав инвесторов находится на постоянном контроле, - подчеркнули в ведомстве.


Ранее сообщалось, что мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:40
Ну вот как это называется? Это же наша власть или нет? Почему они отделались выговорами и до сих пор сидят в своих кабинетах? Кому в Казахстане принадлежит земля? Почему такие люди и им подобные распоряжаются землями по своему усмотрению?

Депутаты сената приняли поправки в некоторые законодательные акты, предусматривающие закрепление в Конституции РК норму о том, что земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана.
 
 

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