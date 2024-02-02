Прокуратура региона: Акимат Актау необоснованно затягивал сроки выдачи инвесторам земли для реализации проектов

- По выявленным нарушениям в адрес акимата внесен акт надзора, после чего инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок. Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц. В результате своевременно принятых мер надзора реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно установленному графику, - отметили в прокуратуре региона.

- Работа по защите прав инвесторов находится на постоянном контроле, - подчеркнули в ведомстве.