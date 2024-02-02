Прокуратура региона: Акимат Актау необоснованно затягивал сроки выдачи инвесторам земли для реализации проектов

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По данным прокуратуры региона, в ходе надзорной деятельности установлено, что акиматом Актау необоснованно затягивались сроки при выдаче инвестору ТОО «Алғыр Ақтау» разрешения на землю. Сумма инвестиций составляет 450 млн тенге.
В прокуратуре отметили, что схожие нарушения допускались и по отношению к другим инвесторам.
К примеру, акиматом города инициирована проверка в отношении ТОО «Жанарыс» по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась.
Общая сумма инвестиций в указанные объекты, по данным прокуратуры, составляет более 600 млн тенге.
Ранее сообщалось, что мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года.
- По выявленным нарушениям в адрес акимата внесен акт надзора, после чего инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок. Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуре отметили, что схожие нарушения допускались и по отношению к другим инвесторам.
К примеру, акиматом города инициирована проверка в отношении ТОО «Жанарыс» по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась.
- В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц. В результате своевременно принятых мер надзора реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно установленному графику, - отметили в прокуратуре региона.
Общая сумма инвестиций в указанные объекты, по данным прокуратуры, составляет более 600 млн тенге.
- Работа по защите прав инвесторов находится на постоянном контроле, - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге, которые не осваивались с 2007 года.