Будет ли построена парогазовая установка на территории ТОО «МАЭК» в Актау

- Вопросы, поднятые на встрече, будут дополнительно прорабатываться и в последующем обсуждаться. Отметим, что данная работа ведется в рамках программы по строительству газовых станций в Казахстане, - отметили в пресс-службе компании.

Пресс-служба компании сообщает, что прошла встреча руководства ТОО «МАЭК» с представителями компании «General Electric».В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития электрогенерации в Мангистауской области, включая обсуждение вопросов, связанных с возможным строительством парогазовой установки на территории ТОО «МАЭК».Представители компании «General Electric», уже имеющее опыт реализации проектов ПГУ на базе газовых турбин в различных регионах Казахстана (Кызылорда, Атырау, Актобе) и странах ближнего зарубежья (Грузия, Армения, Азербайджан), презентовали выпускаемое компанией газотурбинное и паросиловое оборудование. В ходе презентации были представлены преимущества линейки продукции, в частности, использование газо-водородной смеси, что значительно повышает экологические показатели выброса в атмосферу отработанных газов.Впервые про строительство парогазовой установки на 250 мегаватт на территории энергокомбината заговорили еще в 2015 году.В тот момент руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Сапар Аманбеков, заявлял, что парогазовая установка нужна для покрытия растущих потребностей региона в электроэнергии. Однако, несмотря на заявления, строительство данной установки так и не было осуществлено.В 2023 году генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев в эксклюзивном интервью для Lada.kz заявил о том, что ведется строительство парогазовой установки мощностью 139 МВт.