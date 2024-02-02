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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

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Будет ли построена парогазовая установка на территории ТОО «МАЭК» в Актау

Руководство и ряд ответственных сотрудников ТОО «МАЭК» встретились с представителями компании «General Electric». На встрече были обсуждены перспективы развития электрогенерации в Мангистауской области, в частности, вопросы, касающиеся строительства парогазовой установки на территории ТОО «МАЭК», передает пресс-служба энергокомбината.

Фото пресс-службы компании
Пресс-служба компании сообщает, что прошла встреча руководства ТОО «МАЭК» с представителями компании «General Electric».

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития электрогенерации в Мангистауской области, включая обсуждение вопросов, связанных с возможным строительством парогазовой установки на территории ТОО «МАЭК».

Представители компании «General Electric», уже имеющее опыт реализации проектов ПГУ на базе газовых турбин в различных регионах Казахстана (Кызылорда, Атырау, Актобе) и странах ближнего зарубежья (Грузия, Армения, Азербайджан), презентовали выпускаемое компанией газотурбинное и паросиловое оборудование. В ходе презентации были представлены преимущества линейки продукции, в частности, использование газо-водородной смеси, что значительно повышает экологические показатели выброса в атмосферу отработанных газов.

- Вопросы, поднятые на встрече, будут дополнительно прорабатываться и в последующем обсуждаться. Отметим, что данная работа ведется в рамках программы по строительству газовых станций в Казахстане, - отметили в пресс-службе компании.


Впервые про строительство парогазовой установки на 250 мегаватт на территории энергокомбината заговорили еще в 2015 году.
В тот момент руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Сапар Аманбеков, заявлял, что парогазовая установка нужна для покрытия растущих потребностей региона в электроэнергии. Однако, несмотря на заявления, строительство данной установки так и не было осуществлено.

В 2023 году генеральный директор ТОО «МАЭК» Жасулан Суюнчалиев в эксклюзивном интервью для Lada.kz заявил о том, что ведется строительство парогазовой установки мощностью 139 МВт.

В пресс-службе энергокомбината отметили, что на сегодняшний день не построено ни одной парогазовой установки на территории ТОО «МАЭК» .



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Комментарии ( 1 )

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