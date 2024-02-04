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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Против «Rixos» возбудили дела в Актау

Результаты внеплановой проверки огласили в департаменте экологии региона.

Фото с сайта all.accor.com
По результатам проверки установлено, что со стороны «Aktau Tourism Ltd» не соблюдены требования экологического законодательства. Возбуждены административные дела, предусмотренные частью 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства - в течение трех лет после наложения административного взыскания) и частью 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду).

В настоящее время ведется расчет административного штрафа.

Кроме того, департаментом внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешенными нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ или отвода сточных вод в городские канализационные сети.

После массовой гибели лебедей на озере Караколь специалистами департамента экологии Мангистауской области были отобраны пробы воды из трубопровода Aktau Tourism Ltd. В Минэкологии рассказали, кем был одобрен проект по сливу сточных вод в озеро Караколь.



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Комментарии ( 2 )

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 Лулу (Посетители) Сегодня, 12:54
Им эти штрафы,как слону дробина!Это как будто по головке погладили,так и будут дальше гадить!
 
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  • Кинст
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 11:47
департаментом внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешенными нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ или отвода сточных вод в городские канализационные сети.

Какая очистка? Какие нормативы? Убирайте нахрен свою трубу в канализационные сети и спускайте туда хоть говно, хоть нарзан! Это природоохранная зона! Почему на счёт трубы в заповеднике молчат экологи, зоологи и прочие "специалисты", которые, то на грипп всё отмазываются, то на голод? Убирайте оттуда трубу! Руки прочь от Караколя!
 
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  • Кинст
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 10:51
А кто понесет уголовное наказание или штрафом от делаются и все. Ведь даже простому обывателю понятно, что здесь не только штраф. Так, как озеро к тому же считается государственном заповедником. Слесарь понесет, который кран открыл))
 
 

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