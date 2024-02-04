«Rixos» демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь

Демонтаж. Кадр видео
В настоящее время, как сообщили в «Rixos», отель полностью подключен к городской центральной канализации. И теперь там заявляют, что со стороны отеля отсутствует какое-либо антропогенное воздействие на окружающую среду с их стороны. Дополнительно уполномоченный орган выписал предписание на корректировки недочетов в области экологического контроля, что отелем было выполнено досрочно.
Ранее сообщалось, что против отеля возбудили два административных дела.
- Сливная труба в озеро Караколь демонтирована. Осуществлены платежи в государственный бюджет, - заявили в «Rixos».
Ранее сообщалось, что против отеля возбудили два административных дела.