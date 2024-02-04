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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 1151

«Rixos» демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь

В качестве доказательств в отеле предоставили видеозапись.

Демонтаж. Кадр видео
В настоящее время, как сообщили в «Rixos», отель полностью подключен к городской центральной канализации. И теперь там заявляют, что со стороны отеля отсутствует какое-либо антропогенное воздействие на окружающую среду с их стороны. Дополнительно уполномоченный орган выписал предписание на корректировки недочетов в области экологического контроля, что отелем было выполнено досрочно.

- Сливная труба в озеро Караколь демонтирована. Осуществлены платежи в государственный бюджет, - заявили в «Rixos».


Ранее сообщалось, что против отеля возбудили два административных дела.




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Комментарии ( 5 )

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meleet (Посетители) Сегодня, 19:09
Уполномоченный орган обязан, в соответствии с ст. 183.УПК РК: Сообщение об уголовном правонарушении в средствах массовой информации

1. Сообщение в средствах массовой информации может служить поводом к началу досудебного расследования, когда оно опубликовано в газете или журнале либо распространено по радио, телевидению или телекоммуникационным сетям.
провести досудебное расследование по признакам ст.324 УК РК.

Глава 13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Статья 324. Нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности
1. Нарушение экологических требований при использовании природных ресурсов, проектировании, размещении, строительстве или реконструкции, вводе в эксплуатацию или эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта или связи, объектов сельскохозяйственного назначения и мелиорации, строительстве городов либо других населенных пунктов, к военным или оборонным объектам, военной или космической деятельности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба, или причинило вред здоровью человека, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
Крупный ущерб это 50 МРП, то есть 50х3692 = 184.600 тг.
Стоимость одного погибшего лебедя шипуна по закону , по совпадению тоже 50 МРП, согласно
Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира
Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2015 года № 10929.
Погибло лебедей более 1000 штук.( из СМИ )
1000 лебедей Х 184.600 тг =184.600.000 тг.
Такой ущерб причинен государству.
Он более чем крупный !!!
Уполномоченный орган обязан провести досудебное расследование по признакам ст.324 УК РК. с проведением комплексных ветеринарных и санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Ждем ответа в "Ладе" от уполномоченного и надзорного органа.
 
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  • meleet
  • Шевченко 81
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:46
Там есть центральная канализация? Что то не наблюдается не одной промежуточной фекальной насосной станции до городских очистных а само по себе и ежу понятно канализация на таком удалении до очистной течь не может.
 
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  • Феникс
  • meleet
  • Шевченко 81
 БО (Посетители) Сегодня, 18:27
Тут два момента,почему они раньше не подключились к городской канализации,если всё так просто dada )) (если таковая там действительно присутствует,о чём они раньше отрицали,наличие именно центральной канализации),и каким образом они так быстро провели канализацию look ,если уже всё подключили...Тут что-то не складывается пазл...
 
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  • БО
  • Ingul
  • Шевченко 81
 meleet (Посетители) Сегодня, 18:23
Уполномоченный орган,где был ранее ?

Кроме этого уполномоченный орган обязан
проверить по всему побережью наличие
несанкционированного сброса канализационных вод в озеро Караколь, а также в Каспийское море,- о которых уже неодноратно упоминалось в открытых источниках за истекшие года.
Так и не поступил ответ , зарегистрирован ли факт мора лебедей в едином реестре досудебных расследований.
Согласно Закона О доступе к информации :
Статья 6. Информация, доступ к которой не подлежит ограничению
Не подлежит ограничению доступ к следующей информации:
4) о состоянии экологии, пожарной безопасности, а также о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов;
 
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  • Papirosso
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 17:34
Ну на этом всё и закончится. Ни какого наказания не будет. Кому надо на лапу дадут и всё.
 
 

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