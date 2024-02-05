Какие возобновляемые источники энергии функционируют в Мангистау

- По итогам проведенных 21 ноября 2022 года аукционных торгов по возобновляемым источникам энергии ТОО «Sarkylmas Kuat» согласно графику проведения аукционных торгов определен победитель по проекту строительства ветровой электростанции мощностью 50 МВт в Мангистауской области. В соответствии с Законом РК «Об оказании поддержки в использовании возобновляемых источников энергии» акиматом на основании заявки Министерства энергетики РК проведена работа по оформлению земельного участка, расположенного на территории села Жетыбай Каракиянского района. Между Министерством энергетики РК и ТОО «Sarkylmas Kuat» заключен договор и планируется завершить проект в срок до 2027 года, - заявили в акимате региона.

По данным акимата, в регионе функционируют солнечная и ветровые электростанции.Реализованные проекты по развитию возобновляемых источников энергии в регионе:- солнечная электростанция мощностью 2 МВт в селе Батыр Мунайлинского района (стоимость 1,2 млрд тенге, инвестор ТОО «Group Independent»);- ветровая электростанция мощностью 5 МВт в селе Акшукур Тупкараганского района (стоимостью 800,0 млн. тенге, инвестор ТОО «Бест Групп НС»);- ветровая электростанция в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района мощностью 43,6 МВт (стоимостью 8,0 млрд. тенге, инвестор ТОО «КТ Редкометальная компания»);- ветровые электростанции мощностью 10 и 5 МВт в селе Жетыбай. Инвесторами являются ТОО «ВЭС Сервис» (сумма 2,1 млрд тенге) и ТОО «ВЭС Жангиз» (сумма 1,3 млрд тенге).В акимате отметили, что общая мощность введенных в эксплуатацию объектов ВИЭ составляет - 65,6 МВт.Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео ветровые электростанции на трассе Актау-Жанаозен.Напомним, в 2023 году инвестиции в сфере производства электроэнергии в Мангистау достигли 7,2 миллиарда тенге.