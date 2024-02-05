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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 1144

Какие возобновляемые источники энергии функционируют в Мангистау

В акимате Мангистауской области рассказали о реализованных проектах развития возобновляемых источников энергии в регионе.

Кадр видео
По данным акимата, в регионе функционируют солнечная и ветровые электростанции.

Реализованные проекты по развитию возобновляемых источников энергии в регионе:

- солнечная электростанция мощностью 2 МВт в селе Батыр Мунайлинского района (стоимость 1,2 млрд тенге, инвестор ТОО «Group Independent»);
- ветровая электростанция мощностью 5 МВт в селе Акшукур Тупкараганского района (стоимостью 800,0 млн. тенге, инвестор ТОО «Бест Групп НС»);
- ветровая электростанция в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района мощностью 43,6 МВт (стоимостью 8,0 млрд. тенге, инвестор ТОО «КТ Редкометальная компания»);
- ветровые электростанции мощностью 10 и 5 МВт в селе Жетыбай. Инвесторами являются ТОО «ВЭС Сервис» (сумма 2,1 млрд тенге) и ТОО «ВЭС Жангиз» (сумма 1,3 млрд тенге).

В акимате отметили, что общая мощность введенных в эксплуатацию объектов ВИЭ составляет - 65,6 МВт.

- По итогам проведенных 21 ноября 2022 года аукционных торгов по возобновляемым источникам энергии ТОО «Sarkylmas Kuat» согласно графику проведения аукционных торгов определен победитель по проекту строительства ветровой электростанции мощностью 50 МВт в Мангистауской области. В соответствии с Законом РК «Об оказании поддержки в использовании возобновляемых источников энергии» акиматом на основании заявки Министерства энергетики РК проведена работа по оформлению земельного участка, расположенного на территории села Жетыбай Каракиянского района. Между Министерством энергетики РК и ТОО «Sarkylmas Kuat» заключен договор и планируется завершить проект в срок до 2027 года, - заявили в акимате региона.


Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео ветровые электростанции на трассе Актау-Жанаозен.


Напомним, в 2023 году инвестиции в сфере производства электроэнергии в Мангистау достигли 7,2 миллиарда тенге.



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Комментарии ( 4 )

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camel (Посетители) Сегодня, 20:37
Цитата: zloyfil
Исправьте заголовок статьи на "Какие энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии


Исправьте заголовок статьи на "Какие энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии обеспечили бесперебойное и дешевое электроснабжение региона"

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • K_e_k_s
 zloyfil (Посетители) Сегодня, 19:03
Исправьте заголовок статьи на "Какие энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии функционируют в Мангистау". chih
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • zloyfil
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 17:14
Это ветряки "бывшие в употреблении" (Б/У) в странах ЕС, которые там списали и перепродали Казахстану?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • zloyfil
 KEWA (Посетители) Сегодня, 17:13
Когда же наконец появятся умные люди которые вместо красивых модных игрушек которые сильно зависят от солнца и ветра будут деньги вкладывать в строительство нормальных электростанций. Если все так красиво - где были эти возобновляемые источники когда была авария на МАЭК. Инвестиции это звучит красиво, но их придется возвращать двойным, а то и тройным повышением стоимости электроэнергии. А ведь за всю эту красоту заплатим мы с вами -потребители
 
 

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