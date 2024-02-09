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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 1132

Проезжая ливневую канализацию, автолюбитель повредил колесо в Актау

По словам автовладельца, он повредил покрышку на своей машине, когда проезжал ливневую канализацию на проезжей части между 7 и 8 микрорайонами.

Фото жителей Актау
Инцидент произошёл в начале текущей недели.

Водитель автомашины марки Nissan Mistral рассказывает, что он наехал на ливневую канализацию, и в результате повредил колесо автомобиля.

Проезжая ливневую канализацию, автолюбитель повредил колесо в Актау


Проезжая ливневую канализацию, автолюбитель повредил колесо в Актау


- После того, как мой автомобиль получил повреждения из-за сломанной ливневой канализации, я оказался в затруднительном положении, не зная, куда обратиться за возмещением ущерба. В надежде на то, что мои слова привлекут внимание ответственных за обслуживание и ремонт этой канализации, я решил обратиться в редакцию Lada.kz. Может быть, таким образом проблема будет решена, и ремонт будет произведен. Это позволит избежать подобных происшествий, в будущем и защитит других владельцев автомобилей от возможных повреждений, - рассказал автолюбитель.


Проезжая ливневую канализацию, автолюбитель повредил колесо в Актау


Ранее адвокат Айбек Суюндуков рассказал, что делать актауским водителям при повреждении автомобиля, попавшего в яму на дороге.



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Комментарии ( 2 )

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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:13
Цитата: Базелик
люк должен вровень выпирать.

шедеврально))
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 10:36
прогуливаясь или проезжая по городскими улицами часто замечаю, что участки вокруг разных люков располагаются выше или ниже поверхности тротуара или дороги. Возвышение или углубление не превышает 15 см. Тем не менее, такие люки и ливневые стоки становятся препятствием на пути движения транспортных средств. Виной всему ошибка планирования, путем подкладывания обыкновенных кирпичей под кольца колодцев или решетки ливневок. Кирпичи не обладают достаточной прочностью для выдерживания веса машины, поэтому люк провалится ниже дорожной поверхности. не только между 7-8 мкр эта проблема, так же между 5-7 мкр и у дома связи. всем дорожным, коммунальным службам просто по барабану. когда у дорожников спрашиваешь как должен располагаться люк? Вровень с дорожным покрытием? Или выпирать? Ответ такой: люк должен вровень выпирать.
 
 

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