Проезжая ливневую канализацию, автолюбитель повредил колесо в Актау

- После того, как мой автомобиль получил повреждения из-за сломанной ливневой канализации, я оказался в затруднительном положении, не зная, куда обратиться за возмещением ущерба. В надежде на то, что мои слова привлекут внимание ответственных за обслуживание и ремонт этой канализации, я решил обратиться в редакцию Lada.kz. Может быть, таким образом проблема будет решена, и ремонт будет произведен. Это позволит избежать подобных происшествий, в будущем и защитит других владельцев автомобилей от возможных повреждений, - рассказал автолюбитель.

Инцидент произошёл в начале текущей недели.Водитель автомашины марки Nissan Mistral рассказывает, что он наехал на ливневую канализацию, и в результате повредил колесо автомобиля.Ранее адвокат Айбек Суюндуков рассказал , что делать актауским водителям при повреждении автомобиля, попавшего в яму на дороге.