Волонтеры: Тупкараганский маяк превращается в место для пикников

Кадр видео
Видео было опубликовано в социальной сети Instagram на странице «Eco Safari Aktau».
На кадрах запечатлено, как шестеро мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из домов возле маяка.
Ранее пользователи Сети сообщали, что маяк загадили и уничтожили.
Для справки:
На берегу Тюбкараганского мыса 18 октября 1863 года установили Верхний маяк, свет которого был виден в темном море за 30-40 километров.
Башня песочного цвета с оттенками ржавчины высотой с пятиэтажный дом расположилась в десяти километрах на север от города Форт-Шевченко. Мангистау – край с тысячелетней историей, археологический заповедник под открытым небом. Местный маяк «Верхний Тюбкараган», как и 156 лет назад, остается путеводным огнем для судов.
Маяк представляет собой восьмигранную каменную башню с фонарным сооружением. На восточной окраине села Баутино, на южном побережье Тупкараганской бухты находится его младший брат – «Нижний Тюбкараган» (по некоторым данным, появились маяки еще в 1851 году). Оба маяка нужны были, чтобы суда успешно заходили в залив Каспийской моря.
Маяки оснащены сильным светотехническим оборудованием, которое соответствует международным требованиям Международной ассоциации маячных служб. Дальность луча Верхнего Тюбкарагана – более 40 километров.
Хранят стены башен память о горьком прошлом – в апреле 1870 года во время Адаевского восстания они были разрушены, сожжены. Говорят, что позже, в 1929 году Верхний маяк вновь подвергся нападению.
На кадрах запечатлено, как шестеро мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из домов возле маяка.
- Архитектурный памятник - верхний Тупкараганский маяк, история края, которому 160 лет, рушится бездействием местных властей. До какой точки кипения может дойти гнев народа? Уникальное место превращается изо дня в день в место сбора вандалов, металлоискателей, теперь и шашлычная у стен дома, помнящего Адаевского восстания и сторожевых Новопетровских укреплений! Мы теряем историю, тогда как департаменты туризма, культуры, акимат сидят в кабинетах и ждут тендер. Ждут попросту распила денег, - говорится в сообщении под видео.
Ранее пользователи Сети сообщали, что маяк загадили и уничтожили.
Для справки:
На берегу Тюбкараганского мыса 18 октября 1863 года установили Верхний маяк, свет которого был виден в темном море за 30-40 километров.
Башня песочного цвета с оттенками ржавчины высотой с пятиэтажный дом расположилась в десяти километрах на север от города Форт-Шевченко. Мангистау – край с тысячелетней историей, археологический заповедник под открытым небом. Местный маяк «Верхний Тюбкараган», как и 156 лет назад, остается путеводным огнем для судов.
Маяк представляет собой восьмигранную каменную башню с фонарным сооружением. На восточной окраине села Баутино, на южном побережье Тупкараганской бухты находится его младший брат – «Нижний Тюбкараган» (по некоторым данным, появились маяки еще в 1851 году). Оба маяка нужны были, чтобы суда успешно заходили в залив Каспийской моря.
Маяки оснащены сильным светотехническим оборудованием, которое соответствует международным требованиям Международной ассоциации маячных служб. Дальность луча Верхнего Тюбкарагана – более 40 километров.
Хранят стены башен память о горьком прошлом – в апреле 1870 года во время Адаевского восстания они были разрушены, сожжены. Говорят, что позже, в 1929 году Верхний маяк вновь подвергся нападению.
Оставьте свой комментарий первым.