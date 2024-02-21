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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 69

Волонтеры: Тупкараганский маяк превращается в место для пикников

В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого несколько мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из строений у маяка. Жителей региона и волонтеров возмутил данный инцидент.

Кадр видео
Видео было опубликовано в социальной сети Instagram на странице «Eco Safari Aktau».



На кадрах запечатлено, как шестеро мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из домов возле маяка.

- Архитектурный памятник - верхний Тупкараганский маяк, история края, которому 160 лет, рушится бездействием местных властей. До какой точки кипения может дойти гнев народа? Уникальное место превращается изо дня в день в место сбора вандалов, металлоискателей, теперь и шашлычная у стен дома, помнящего Адаевского восстания и сторожевых Новопетровских укреплений! Мы теряем историю, тогда как департаменты туризма, культуры, акимат сидят в кабинетах и ждут тендер. Ждут попросту распила денег, - говорится в сообщении под видео.


Ранее пользователи Сети сообщали, что маяк загадили и уничтожили.

Для справки:
На берегу Тюбкараганского мыса 18 октября 1863 года установили Верхний маяк, свет которого был виден в темном море за 30-40 километров.
Башня песочного цвета с оттенками ржавчины высотой с пятиэтажный дом расположилась в десяти километрах на север от города Форт-Шевченко. Мангистау – край с тысячелетней историей, археологический заповедник под открытым небом. Местный маяк «Верхний Тюбкараган», как и 156 лет назад, остается путеводным огнем для судов.
Маяк представляет собой восьмигранную каменную башню с фонарным сооружением. На восточной окраине села Баутино, на южном побережье Тупкараганской бухты находится его младший брат – «Нижний Тюбкараган» (по некоторым данным, появились маяки еще в 1851 году). Оба маяка нужны были, чтобы суда успешно заходили в залив Каспийской моря.
Маяки оснащены сильным светотехническим оборудованием, которое соответствует международным требованиям Международной ассоциации маячных служб. Дальность луча Верхнего Тюбкарагана – более 40 километров.
Хранят стены башен память о горьком прошлом – в апреле 1870 года во время Адаевского восстания они были разрушены, сожжены. Говорят, что позже, в 1929 году Верхний маяк вновь подвергся нападению.



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