Безработные Жетыбая потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников ТОО «Westoil Software»

- Мы требуем, чтобы на освобождающиеся вакантные места в компании «Westoil Software» были трудоустроены жители села Жетыбай из числа безработных, - говорится в видеообращении.



В распространяемом видеообращении безработные жители заявили о том, чтобы на освобождающиеся в компании «Westoil Software» рабочие места были трудоустроены жители села Жетыбай.Напомним, сегодня руководство компании «Westoil Software» заявили о том, что с момента начала незаконной забастовки компания понесла убытки на 900 000 000 тенге. Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договоры и произвести набор на работу среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.Как сообщили в компании, 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места.Средняя заработная плата в ТОО «Westoil Software» составляет 735 тысяч тенге.