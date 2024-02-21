Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 21 Февраля
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.94 KZT
  • €1 = 489.04 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 9

Безработные Жетыбая потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников ТОО «Westoil Software»

В Сети распространяется видеообращение безработных жителей села Жетыбай Мангистауской области. В нем собравшиеся требуют от властей трудоустройства вместо увольняемых работников компании «Westoil Software».

Кадр видео
В распространяемом видеообращении безработные жители заявили о том, чтобы на освобождающиеся в компании «Westoil Software» рабочие места были трудоустроены жители села Жетыбай.



- Мы требуем, чтобы на освобождающиеся вакантные места в компании «Westoil Software» были трудоустроены жители села Жетыбай из числа безработных, - говорится в видеообращении.


Напомним, сегодня руководство компании «Westoil Software» заявили о том, что с момента начала незаконной забастовки компания понесла убытки на 900 000 000 тенге. Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договоры и произвести набор на работу среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Как сообщили в компании, 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места.

Средняя заработная плата в ТОО «Westoil Software» составляет 735 тысяч тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика