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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Вчера, 18:58

Просмотров: 865

Безработные Курыка требуют трудоустройства на места уволенных сотрудников West Oil Software в Мангистау

Сегодня, 22 февраля, безработные жители села Курык Каракиянского района Мангистауской области обратились с видеообращением, в котором потребовали трудоустроить их в нефтегазовом секторе.

Кадр из видео
Собравшиеся безработные потребовали от акима Каракиянского района трудоустроить их на освобождающиеся вакантные места в компании West Oil Software.

- Мы требуем работу в «Мангистаумунайгаз» и его подрядных организациях - ОТК, ОСК, ОКК, а также на освобождающиеся рабочие места West Oil Software, - говорится в видеообращении.




Ранее аналогичное заявление сделали безработные жители села Жетыбай.

22 февраля 2024 года «Мангистаумунайгаз» призвал тех рабочих West Oil Software, кто до сих пор бастует в Мангистау, вернуться на рабочие места. По данным Нацкомпании, ущерб от незаконной протестной акции составляет уже 1,32 млрд тенге.

В обращении отмечается, что подрядчики КМГ обеспечены долгосрочными заказами. Национальная компания контролирует, чтобы в сотрудничающих с ней компаниях вовремя выплачивали зарплаты и социальные отчисления.

Кроме того, КМГ заказал у отечественного производителя 69 единиц техники для West Oil Software. Всего планируется закупить для подрядчика не менее 202 единиц новой техники. Помимо этого, в конце года на месторождении Жетыбай начнут строить новую производственную базу.

Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договоры и произвести набор на работу среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Известно, что уже 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места.

Средняя заработная плата в ТОО «Westoil Software» составляет 735 тыс. тенге.



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Комментарии ( 2 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 00:59
Возьмите их на работу. Дайте им зарплату 100000 тенге. Взрослые люди всё жалуются. Раньше люди учились на того кем хотели стать. А сейчас идут учится где зарплата по больше а в голове пустота.
 
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  • Yevgeniy 24
 babe (Посетители) Вчера, 23:10
Кто следующий?
 
 

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