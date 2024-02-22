Безработные Курыка требуют трудоустройства на места уволенных сотрудников West Oil Software в Мангистау

- Мы требуем работу в «Мангистаумунайгаз» и его подрядных организациях - ОТК, ОСК, ОКК, а также на освобождающиеся рабочие места West Oil Software, - говорится в видеообращении.



Собравшиеся безработные потребовали от акима Каракиянского района трудоустроить их на освобождающиеся вакантные места в компании West Oil Software.Ранее аналогичное заявление сделали безработные жители села Жетыбай.22 февраля 2024 года «Мангистаумунайгаз» призвал тех рабочих West Oil Software, кто до сих пор бастует в Мангистау, вернуться на рабочие места. По данным Нацкомпании, ущерб от незаконной протестной акции составляет уже 1,32 млрд тенге.В обращении отмечается, что подрядчики КМГ обеспечены долгосрочными заказами. Национальная компания контролирует, чтобы в сотрудничающих с ней компаниях вовремя выплачивали зарплаты и социальные отчисления.Кроме того, КМГ заказал у отечественного производителя 69 единиц техники для West Oil Software. Всего планируется закупить для подрядчика не менее 202 единиц новой техники. Помимо этого, в конце года на месторождении Жетыбай начнут строить новую производственную базу.Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договоры и произвести набор на работу среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.Известно, что уже 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места.Средняя заработная плата в ТОО «Westoil Software» составляет 735 тыс. тенге.