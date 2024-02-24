Публичные слушания по тарифу на воду пройдут в пригороде Актау

Фото с сайта gov.kz
Публичные слушания проводит департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области, куда приглашает депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и заинтересованных лиц.
Весь процесс будет транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме.
Публичные слушания состоятся 4 марта в 11:00 в Доме культуры в селе Акшукур (улица Балжан Кожашева 5/1).
Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.
Весь процесс будет транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме.
Публичные слушания состоятся 4 марта в 11:00 в Доме культуры в селе Акшукур (улица Балжан Кожашева 5/1).
Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.
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