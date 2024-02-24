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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 4305

Сенсация или нонсенс? Жилой комплекс решили снести в Актау

В областном управлении ГАСК огласили вердикт суда по поводу возведенной многоэтажки в 14 микрорайоне.

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Жители дома №34А в 14 микрорайоне, которые с самого начала с 2021 года борются против строительства высотки, сообщили, что работы продолжаются, и уже построен 12 этаж. Люди возмущаются, почему стройка не прекращается, несмотря на ее незаконность.

Сенсация или нонсенс? Жилой комплекс решили снести в Актау


В областном управлении ГАСК сообщили, что имеется решение специализированного межрайонного экономического суда о сносе данной постройки.

Решение суда исполняют судебные исполнители. Теперь дело за ними.

Сенсация или нонсенс? Жилой комплекс решили снести в Актау


В то же время в карте «2ГИС» данная многоэтажка уже числится, как жилой комплекс «Del Marmo».

Сенсация или нонсенс? Жилой комплекс решили снести в Актау


Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.

В прошлом году в управлении ГАСК заявляли, что застройщик в лице ТОО «Базальт групп» занимается самоуправством.



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Комментарии ( 4 )

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  • Papirosso
 Voditel (Посетители) Сегодня, 15:44
Никто и никогда его не снесет, там столько денег что снос забудется
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 14:11
Вот эту "заброшку", что на карте обозначена как 33/4 тоже надо снести! Уже лет десять, если не больше этот уродец стоит в прогулочной зоне пустой как прыщ на ж...
 
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Матрица_Х (Посетители) Сегодня, 13:17
Застройщик:
Я тучи разгоню руками
И в прошлое закрою дверь
И спрячусь за семью замками
Ты не найдёшь меня, поверь
 
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  • Voditel
  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:40
В Казахстане многие чиновники, занимают места в гос аппарате на НЕ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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