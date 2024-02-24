Сенсация или нонсенс? Жилой комплекс решили снести в Актау

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Жители дома №34А в 14 микрорайоне, которые с самого начала с 2021 года борются против строительства высотки, сообщили, что работы продолжаются, и уже построен 12 этаж. Люди возмущаются, почему стройка не прекращается, несмотря на ее незаконность.
В областном управлении ГАСК сообщили, что имеется решение специализированного межрайонного экономического суда о сносе данной постройки.
Решение суда исполняют судебные исполнители. Теперь дело за ними.
В то же время в карте «2ГИС» данная многоэтажка уже числится, как жилой комплекс «Del Marmo».
Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.
В прошлом году в управлении ГАСК заявляли, что застройщик в лице ТОО «Базальт групп» занимается самоуправством.
В областном управлении ГАСК сообщили, что имеется решение специализированного межрайонного экономического суда о сносе данной постройки.
Решение суда исполняют судебные исполнители. Теперь дело за ними.
В то же время в карте «2ГИС» данная многоэтажка уже числится, как жилой комплекс «Del Marmo».
Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.
В прошлом году в управлении ГАСК заявляли, что застройщик в лице ТОО «Базальт групп» занимается самоуправством.