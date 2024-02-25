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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 3301

Постамент памятника за 65 миллионов тенге разваливается в Актау

Обратить внимание властей на памятник Тобаниязу Алниязулы просят местные жители.

Фото жителей 12 микрорайона
Часть облицовочной плитки на постаменте, говорят горожане, сломана. Торчит арматура. Восстанавливать ее, по всей вероятности, как считают жители, акимат не торопится.

Постамент памятника за 65 миллионов тенге разваливается в Актау


В городском же отделе ЖКХ сообщили, что на сегодня проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города.

Постамент памятника за 65 миллионов тенге разваливается в Актау


- После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы, - заверили чиновники.


Напомним, это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в сквере 12 микрорайона. Согласно данным сайта госзакупок РК, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.



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